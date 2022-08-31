初生女嬰洗澡遭二度燒燙傷「屁股大面積掉皮」 三總回應了

孩子出生疑遭醫療院所不適當照護，一名媽媽今於臉書社團發文指出，今年5月中於三總內湖分院生女兒，因為確診短暫與孩子隔離，沒想到事後小兒科醫師轉知，小孩洗澡時燒燙傷，屁股整塊皮幾乎全掉，讓媽媽十分崩潰，更決定要提告。三總則表示此案件不便對外說明。

該名媽媽於臉書社團「2022虎寶寶媽媽」發文指出，女兒於5月19日在三總內湖分院出生，因為當時確診，孩子僅在出生後看了幾眼，就被護理師帶走，自己也住進隔離病房。沒想到小兒科醫師在自己剛生產完，傷口還正在痛的時，突然來訪並道歉，說小孩在嬰兒室洗澡時燒燙傷。

照片中嬰兒屁股幾乎全紅、且大面積燙傷，皮膚幾乎全脫皮，該名媽媽說，不敢相信照片的小孩就是女兒，還不停確認腳上的腳環是否為自己的名字，「因為嚴重到我心在淌血」。

該名媽媽說，在追問之下，護理師稱放完熱水有加冷水，但她嚴重懷疑這個說法，因為女兒全身25%的深淺二度燒燙傷，過了3個月了色差還是很嚴重，這根本就是忘記放冷水，「就是這麼離譜」。

該名媽媽指出，當下很難以置信，以為孩子平安出生後，就會受到妥善照顧，媽媽就是負責休息，沒想到聽到這噩耗，情緒潰堤，小孩因此住院19天，自己也哭了19天，且聽到孩子危險期要觀察7天時，讓她產後憂鬱更加嚴重。

最令媽媽氣憤的是，接小孩當天，三總社工說可以幫忙申請補助，但卻是要轉介到社會局，還問要不要燒香拜拜，「對他們而言是算我倒楣？」甚至連賠償意願都很低，直轟25%的燒燙傷連大人都無法承受了，何況是小孩，「我不懂三總為什麼可以這麼輕描淡寫的帶過？」

該名媽媽難過表示，這3個月仍然無法放過自己，晚上還會夢到女兒燙傷後的畫面，眼淚也不自覺流出來，當時看著女兒緊抓護理師的手時，就覺得心好痛。她也表示，後續已經有驗傷、有請律師準備提告，會幫孩子討一個公道。

對此，內湖三總則低調表示，因全案未徵得當事人同意或委託本院說明相關病情，為尊重病人隱私，不便對外說明。