快訊

NASA公布幻影星系影像 繽紛螺旋臂繞亮藍色核心打轉

曾判陳水扁無期徒刑 高院法官吳定亞被抽中審扁偽證案

中職／林智勝3分逆轉砲！生涯300轟M2

聽新聞
test
0:00 / 0:00

詐騙手法層出不窮 菲籍男險遭假郵政「未付關稅」詐錢

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
一名菲籍羅男日前險遭假郵政「未付關稅」詐錢，經嘉義縣水上分局外事巡佐李鳳珠（右）與水上所長張永龍（左）不厭其煩向羅男解釋詐騙手法，成功攔詐7萬5千元。記者呂慧瑜／翻攝
一名菲籍羅男日前險遭假郵政「未付關稅」詐錢，經嘉義縣水上分局外事巡佐李鳳珠（右）與水上所長張永龍（左）不厭其煩向羅男解釋詐騙手法，成功攔詐7萬5千元。記者呂慧瑜／翻攝

詐騙手法層出不窮，一名菲籍羅男日前險遭假郵政「未付關稅」詐錢，所幸嘉義縣水上郵局經理驚覺羅男疑遭詐騙，通報員警及時攔阻，經水上分局外事巡佐李鳳珠與水上所長張永龍不厭其煩向羅男解釋詐騙之手法，成功攔詐7萬5千元。

水上分局水上派出所長張永龍、員警羅上傑於前天下午3點接獲水上郵局經理來電，稱一位羅姓菲籍男子欲至郵局臨櫃匯款7萬5千元，羅男不諳中文以英文向郵局經理溝通，稱收到郵政的電子郵件，要求他支付關稅始可領取包裹，水上郵局經理驚覺疑似遭詐騙，立即通報員警到場協助。

員警到場時，羅男已先離開僅留下名字及電話號碼，警方擔心羅男遭騙，趕緊與水上分局三組外事巡佐李鳳珠協助聯繫上羅男，所長及外事巡佐立即至羅男住處勸說攔阻詐騙，經不厭其煩向羅男解釋詐騙集團之手法，並提供相關案例，羅男才驚覺遭詐騙，成功攔詐7萬5千元。

水上分局分局長蘇旭茂呼籲，網路購物，對方要求轉帳、購買點數或臨櫃匯款，應先尋求有保障的網路平台，民眾如有任何疑問，可撥打110或165反詐騙諮詢專線查證，或至鄰近派出所等警察機關尋求協助。

詐騙集團 郵局 警察

延伸閱讀

第七波疫情癱瘓日本郵局 全國170間暫停營業

相關新聞

初生女嬰洗澡遭二度燒燙傷「屁股大面積掉皮」 三總回應了

孩子出生疑遭醫療院所不適當照護，一名媽媽今於臉書社團發文指出，今年5月中於三總內湖分院生女兒，因為確診短暫與孩子隔離，沒...

苗栗後龍紙廠火警第五天仍有餘燼悶燒 預估2天後清除

苗栗縣後龍鎮宏陽路一處紙業工廠27日深夜發生火警，到今天已經第五天了，仍有餘燼，燃燒3300平方公尺的廠房，消防人員要配...

土城失聯移工「包車上下班」 新北專勤隊當街攔車逮7人

移民署新北市專勤隊日前接獲非法外來人口滯留線索，經連日調查，昨天會同新北市警察局、勞工局、衛生局等單位，兵分7路行動，共...

車手取款當場被捕 南警成功追回22萬元贓款

台南市洪姓男市民因故需要貸款，上網向自稱銀行專員辦理借款，對方要求提供銀行帳戶，今天中午他接受指示他提款22萬元後，在中...

偷12罈骨灰罈回家拜是為何 警逮精神不穩獨居婦沒答案

有民眾昨天到屏東縣恆春鎮第18公墓納骨堂祭拜，赫見祖先的骨灰罈不翼而飛，懷疑遭人竊走，在地方社群網站po文大喊離譜；恆春...

越南直播主趁回國前拚命賺錢 臉書賣酒露餡

越南籍移工「阿賢（化名）」來台工作嫌薪資低，拚命打工，除了幫人搬家、接慶典DJ控音等工作，但他在臉書直播賣私釀酒，還幫人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。