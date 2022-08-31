詐騙手法層出不窮 菲籍男險遭假郵政「未付關稅」詐錢

詐騙手法層出不窮，一名菲籍羅男日前險遭假郵政「未付關稅」詐錢，所幸嘉義縣水上郵局經理驚覺羅男疑遭詐騙，通報員警及時攔阻，經水上分局外事巡佐李鳳珠與水上所長張永龍不厭其煩向羅男解釋詐騙之手法，成功攔詐7萬5千元。

水上分局水上派出所長張永龍、員警羅上傑於前天下午3點接獲水上郵局經理來電，稱一位羅姓菲籍男子欲至郵局臨櫃匯款7萬5千元，羅男不諳中文以英文向郵局經理溝通，稱收到郵政的電子郵件，要求他支付關稅始可領取包裹，水上郵局經理驚覺疑似遭詐騙，立即通報員警到場協助。

員警到場時，羅男已先離開僅留下名字及電話號碼，警方擔心羅男遭騙，趕緊與水上分局三組外事巡佐李鳳珠協助聯繫上羅男，所長及外事巡佐立即至羅男住處勸說攔阻詐騙，經不厭其煩向羅男解釋詐騙集團之手法，並提供相關案例，羅男才驚覺遭詐騙，成功攔詐7萬5千元。

水上分局分局長蘇旭茂呼籲，網路購物，對方要求轉帳、購買點數或臨櫃匯款，應先尋求有保障的網路平台，民眾如有任何疑問，可撥打110或165反詐騙諮詢專線查證，或至鄰近派出所等警察機關尋求協助。