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高雄前鎮雨豆樹倒塌 卡車遭擊中前輪懸空翹起

聯合報／ 記者林保光／即時報導
高雄市前鎮區德昌路1棵雨豆樹今天下午不明原因倒塌，擊中路邊的卡車，卡車被樹壓得前輪翹起懸空。圖／讀者提供
高雄市前鎮區德昌路1棵雨豆樹今天下午不明原因倒塌，擊中路邊的卡車，卡車被樹壓得前輪翹起懸空。圖／讀者提供

高雄市前鎮區德昌路1棵雨豆樹今天因不明原因，突然往馬路方向倒下，不巧擊中停在路邊的1輛卡車，卡車被壓得前輪翹起懸空，司機幸停車在旁邊休息，幸沒造成傷亡。警方趕緊管制交通，聯繫市府工務局養工處移除這棵大樹。

這棵雨豆樹樹齡已有10多年，樹高約10公尺，今天下午1點時30分許，突然自根部倒塌，大樹跨馬路，擊中停在路邊的卡車的車斗，由於大樹重量不輕，卡車前輪懸空翹起，令路過民眾吃驚，趕緊向警方求助。

高雄市警前鎮分局草衙派出所副所長翁瑞材、警員林保仁接獲通，立即趕赴倒樹現場管制交通，並聯絡市府工務局處理。據初步了解，由於高雄下雨風勢不大，這棵雨豆樹因樹根鬆動而倒塌，有人懷疑雨豆樹患竭根病才突然倒下，確實原因由養工處了解。

高雄市前鎮區德昌路1棵雨豆樹今天下午不明原因倒塌，擊中路邊的卡車。圖／讀者提供
高雄市前鎮區德昌路1棵雨豆樹今天下午不明原因倒塌，擊中路邊的卡車。圖／讀者提供

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