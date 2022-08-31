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男跑步機昏倒1小時才發現身亡 飯店缺巡視人力判賠350萬

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導
台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

台中呂姓男子入住中科大飯店在其2樓健身房跑步機昏倒，時隔1個多小時才被飯店人員發現送醫仍不治，呂的家屬以飯店未即時發現延誤就醫求償724萬元；法院審酌，飯店確實未配置足額人力巡視健身房，但呂本身有高血壓也違反使用規定應負一半責任，判飯店應給付其家屬350萬元。

呂男妻子、小孩主張，呂去年1月11日入住中科飯店，當晚9點26分在2樓健身中心使用跑步機時滑落昏厥，直到10點55分才被飯店人員發現送醫，但仍因高血壓導致心因性休克死亡，認為飯店未於健身房安排管理員，雖有監視器卻沒派人隨時監看螢幕，導致呂倒地1個多小時沒人發現。

呂家屬認為，當下若即時發現施以CPR或用AED電擊應可避免死亡結果，認為飯店有過失，依喪葬、精神撫慰金等對中科大飯店求償724萬多元。

中科大飯店抗辯稱，飯店1樓櫃檯有裝設AED，健身房內也有緊急鈴，並在健身房門口張貼高血壓者不得使用，認為提供的服務已具備安全性並無過失，且呂登記使用健身房至晚上11點，服務員依規定只會在結束前5分鐘通知離場，發現時立刻通報、陪同至醫院，也認為呂是自身疾病。

法院查，中科大飯店健身房位於2樓密閉空間，門雖是透明玻璃但僅能看到牆面形成視覺上死角，也沒派人隨時監看監視器，可見為節省成本未配置足額人力巡視健身房，無從確保房客人身安全，不具當前飯店、旅館業專業水準可合理期待之安全性。

法院也發現，呂男有高血壓等心血管疾病曾就醫，他明知自身健康狀況，卻違反飯店規定仍使用健身房，也未向飯店主動告知病史、提醒特別注意觀察他運動時狀況，使用跑步機半小時後昏迷不幸死亡，其本身也應負擔百分之50的責任。

法院並根據喪葬、扶養及精神撫慰金計算後，再加上呂男本身應負一半責任等，一共判中科大飯店應給付呂的妻子、3名小孩一共350萬元。

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