男子駕中古賓利車衝入鹿草鄉池塘 救活影片曝光

台南市55歲張姓男子上午駕轎車，行經嘉義縣嘉163線鹿草鄉路段，突衝入對向車道路旁池塘，情況危急，適義竹消防分隊周姓小隊長開車看到，馬上通報鹿草消防分隊救起，一開始無呼吸心跳，經搶救恢復生命跡象 ，目前嘉義長庚加護房房觀察治療。

有駕駛人適開車行經肇事路段，車上行車紀錄器，拍下車子衝入路旁池塘瞬間，警方調查，張男住台南鹽水，疑精神不佳，衝入對向車道，幸未撞上對向來車，直接掉入深1.5公尺深池塘，車種是賓利、2009年份，有13年車齡，中古車價逾百萬元，肇事原因要等張男清醒查明。