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宜蘭三星1男盤坐陳屍水溝 今相驗結果出爐
宜蘭縣三星鄉一名黃姓鄰長昨天巡自家果園時，發現一名男子坐在水溝裡，喊叫多次也無反應，警消獲報到場發現，人已明顯死亡。家屬到場指認說明，死者生前曾回宜蘭訪友，今天相驗結果為心血管疾病死亡。
據了解，黃姓鄰長昨天下午前往自家果園時，發現有男子盤腿坐在一旁水溝裡動也不動，而且叫了幾聲都沒有回應。警方5點左右獲報，大隱五路附近產業道路溝渠發現1人疑似死亡，經消防隊救護人員確認該男明顯死亡而未送醫。
警方在場了解，男子傾坐溝渠內，初步勘察沒明顯外傷，以人臉辨識系統確定身分為五結鄉49歲林姓男子，家屬接獲通知到場指認無誤。
據悉，林姓男子平時寄住在南投姊姊家，也無交通工具代步，8月28日回宜蘭並到羅東訪友。林男生前所見的邱姓友人說，林男29日到其羅東租屋處內聊天約2小時，說要到三星鄉大隱村，之後就沒聯繫，是到案發後才知道憾事。
三星警分局說明，現場勘察無打鬥痕跡，林男無明顯外傷，今天經檢察官、法醫相驗，結果是心血管疾病而自然死亡。
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