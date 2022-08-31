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酒駕上路自摔還執意騎車 被抓後原來是4度酒駕

聯合報／ 記者邱奕能／台北即時報導

台北市一名王姓男子餐敘後酒駕騎車上路，被萬華警分局路檢攔查，酒測後發現他酒測值超標，另外他還是第4次酒駕被抓。警詢後依公共危險罪嫌送辦。

警方表示，王男（57歲）日前晚上11點多，在新北市三重區與友人喝酒聚餐結束後，不勝酒力的王男還騎車返家，他先是在三重區重新橋一帶自摔，路人見狀詢問王是否送醫，但他還是執意騎車返回北市。

後來王男騎車經過萬華分局路檢點時，遭警方攔查，一測之下酒測值達每公升0.63毫克，超過公共危險標準，員警另外發現這還是王第4次酒駕。

因王臉、手腳都有傷勢，員警只好先叫救護車送醫檢查傷勢及包紮，警詢後依違反公共危險罪嫌送辦。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

王男四度酒駕上路，被萬華分局員警攔查到。記者邱奕能／翻攝
王男四度酒駕上路，被萬華分局員警攔查到。記者邱奕能／翻攝
王男四度酒駕上路，被萬華分局員警攔查到。記者邱奕能／翻攝
王男四度酒駕上路，被萬華分局員警攔查到。記者邱奕能／翻攝

酒駕 酒測

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