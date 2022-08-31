影／綠燈直行未禮讓救護車釀禍 騎士恐吃9萬以下罰鍰

昨天（30日）深夜，新北市新莊區一名員警，處理車禍不慎遭其他肇車撞傷，所幸送醫後保住一命。但對於肇因是救護車與機車碰撞引發，新莊警表示，依道交條例之規定，駕駛人未禮讓救護車釀禍，可對駕駛人開處6千元以上9萬以下罰鍰，後續將釐清肇責，依法處理。

據了解，昨天（30日）深夜11時許，林姓員警（23歲、警專37期畢業）前往新北市新莊區景德路與新樹路交叉路口協處交通事故。未料，在陪等救護車同時，到場救援的救護車，卻在路口與一輛機車發生碰撞，林員當場被波及撞傷，緊急送醫急救，林員左腦下蜘蛛網膜破裂出血，在加護病房觀察治療。

對此，新莊警表示，根據道路交通管理處罰條例第45條第17項之規定，駕駛人聞消防車、救護車、警備車、工程救險車、毒性化學物質災害事故應變車之警號，不立即避讓者，處駕駛人3600元罰鍰，並吊銷駕駛執照；若致人死傷者，處汽車駕駛人6000元以上9萬元以下罰鍰，並吊銷駕駛執照。