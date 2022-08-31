快訊

NASA公布幻影星系影像 繽紛螺旋臂繞亮藍色核心打轉

曾判陳水扁無期徒刑 高院法官吳定亞被抽中審扁偽證案

中職／林智勝3分逆轉砲！生涯300轟M2

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／綠燈直行未禮讓救護車釀禍 騎士恐吃9萬以下罰鍰

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

昨天（30日）深夜，新北市新莊區一名員警，處理車禍不慎遭其他肇車撞傷，所幸送醫後保住一命。但對於肇因是救護車與機車碰撞引發，新莊警表示，依道交條例之規定，駕駛人未禮讓救護車釀禍，可對駕駛人開處6千元以上9萬以下罰鍰，後續將釐清肇責，依法處理。

據了解，昨天（30日）深夜11時許，林姓員警（23歲、警專37期畢業）前往新北市新莊區景德路與新樹路交叉路口協處交通事故。未料，在陪等救護車同時，到場救援的救護車，卻在路口與一輛機車發生碰撞，林員當場被波及撞傷，緊急送醫急救，林員左腦下蜘蛛網膜破裂出血，在加護病房觀察治療。

對此，新莊警表示，根據道路交通管理處罰條例第45條第17項之規定，駕駛人聞消防車、救護車、警備車、工程救險車、毒性化學物質災害事故應變車之警號，不立即避讓者，處駕駛人3600元罰鍰，並吊銷駕駛執照；若致人死傷者，處汽車駕駛人6000元以上9萬元以下罰鍰，並吊銷駕駛執照。

警方指出，針對這起事故，事發前機車騎士行徑方向是綠燈直行，將釐清救護車事故前仍否有鳴笛警報，若確證是因騎士未禮讓救護車先行釀禍致人受傷，警將依道路交通管理處罰條例第45條第17項第3款之規定，開處6千元以上9萬以下罰鍰。

新北市新莊區一名機車騎士，未禮讓救護車發生碰撞，導致員警被撞傷。記者曾伯愷／翻攝
新北市新莊區一名機車騎士，未禮讓救護車發生碰撞，導致員警被撞傷。記者曾伯愷／翻攝
新北市新莊區一名機車騎士，未禮讓救護車發生碰撞，導致員警被撞傷。記者曾伯愷／翻攝
新北市新莊區一名機車騎士，未禮讓救護車發生碰撞，導致員警被撞傷。記者曾伯愷／翻攝
新北市新莊區一名機車騎士，未禮讓救護車發生碰撞，導致員警被撞傷。記者曾伯愷／翻攝
新北市新莊區一名機車騎士，未禮讓救護車發生碰撞，導致員警被撞傷。記者曾伯愷／翻攝

救護車

延伸閱讀

如廁意外生產「孩子沒呼吸」 嚇壞18歲小媽媽急求救

影／新莊警深夜處理交通事故遭撞 腦出血留院觀察

影／轎車疑闖紅燈撞上救護車3人傷 隨車女護理師也受傷

宮廟太多對新莊三重是阻礙？ 網友酸：中永和新店也算偏鄉

相關新聞

初生女嬰洗澡遭二度燒燙傷「屁股大面積掉皮」 三總回應了

孩子出生疑遭醫療院所不適當照護，一名媽媽今於臉書社團發文指出，今年5月中於三總內湖分院生女兒，因為確診短暫與孩子隔離，沒...

苗栗後龍紙廠火警第五天仍有餘燼悶燒 預估2天後清除

苗栗縣後龍鎮宏陽路一處紙業工廠27日深夜發生火警，到今天已經第五天了，仍有餘燼，燃燒3300平方公尺的廠房，消防人員要配...

土城失聯移工「包車上下班」 新北專勤隊當街攔車逮7人

移民署新北市專勤隊日前接獲非法外來人口滯留線索，經連日調查，昨天會同新北市警察局、勞工局、衛生局等單位，兵分7路行動，共...

車手取款當場被捕 南警成功追回22萬元贓款

台南市洪姓男市民因故需要貸款，上網向自稱銀行專員辦理借款，對方要求提供銀行帳戶，今天中午他接受指示他提款22萬元後，在中...

偷12罈骨灰罈回家拜是為何 警逮精神不穩獨居婦沒答案

有民眾昨天到屏東縣恆春鎮第18公墓納骨堂祭拜，赫見祖先的骨灰罈不翼而飛，懷疑遭人竊走，在地方社群網站po文大喊離譜；恆春...

越南直播主趁回國前拚命賺錢 臉書賣酒露餡

越南籍移工「阿賢（化名）」來台工作嫌薪資低，拚命打工，除了幫人搬家、接慶典DJ控音等工作，但他在臉書直播賣私釀酒，還幫人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。