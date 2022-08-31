生死瞬間！男子駕車衝入鹿草鄉池塘消防人員及時救援

嘉義縣55歲張姓男子上午駕轎車，行經嘉163線鹿草鄉路段，突衝入對向車道路旁池塘，情況危急，適義竹消防分隊周姓小隊長開車看到，馬上通報鹿草消防分隊救起，一開始無呼吸心跳，經搶救恢復生命跡象 ，目前嘉義長庚加護房房觀察治療。

消防局調查，上午9點20分接獲通報，鹿草鄉163縣鹿草分隊往義竹方向約1公里附近，有輛轎車衝入約1.5公尺深池塘，立即派遣鹿草及祥和分隊前往處理，抵達現場回報為1輛轎車衝入約1.5公尺深池塘，車內有名男性年約55歲，已呈無呼吸心跳，現場人員將駕駛脫出，現送往長庚救治。

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