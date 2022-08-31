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民眾控警車急煞逃逸 中壢警還原真相：因PCS系統啟動才自動煞停
有重機騎士上傳一段影片至網路上，騎士騎車在中壢延平、元化路口，前方的警車在外車道打了左方向燈，後來開到路口後卻緊急煞車，讓他急煞不慎摔車，認為警察跟三寶無不同；中壢警分局今解釋，因前方公車減速讓警車PCS預警式防護系統啟動，才使車輛自動煞停，因雙方為碰撞才未注意後方騎士摔車，事後找交通中隊前往處理，雙方酒測值為0，肇事原因釐清中。
本月29日下物2時許，中壢警分局內壢派出所員警駕駛警車至中壢警分局欲歸時，在延平、元化路口欲變換內側車道時，因前方公車減速造成巡邏車PCS預警式防護系統啟動，車輛即自動煞停，而後方大型重型機車騎士疑似未保持安全車距，造成緊急煞車後倒地自摔。
中壢警分局指出，因員警於車上未聽見碰撞及摔車聲，待系統解除制動後，續向前行駛，當行至延平路仁海宮前，有民眾敲車窗告知剛發生車禍，洽公員警立即靠邊停車並通知交通中隊前來處理。
騎士將影片上傳網路並表示，警察在外側車道打了左邊方向燈，可是在外側車道應該不能左轉吧，後來他到路口急煞改直走，前方沒有車輛他還急煞，看不到此警察的操作。
中壢警分局指出，雙方駕駛經實施酒測，酒測值皆為0，肇事原因及後續責任歸屬尚待調查釐清中。而PCS系統透過毫米波雷達與智能攝影機協同偵測前方車輛、障礙物等，顯示警示訊息，必要時再將自動啟動煞車，降低意外發生。
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