桃園非法移工不開大燈拒檢逃逸 失聯5年當街被捕

桃園市八德區廣福路一帶昨晚發生疑警匪追逐，引發路過民眾關切。警方今說明指出，事發2名失聯移工開車未開大燈，遭員警攔檢卻逃逸，最後雙雙遭逮，其中一人更失聯逾5年落網，全案詢後移交移民署桃園專勤隊收容。

網友昨晚在臉書社團「記憶八德」PO文，照片中警車停在八德區忠孝街，但不知道原因，底下也有網友留下警察逮人照片，引發留言區民眾關心案情。

八德警分局今指出，四維派出所副所長王韋力與員警許安逸昨晚10時許在轄區巡邏，行經介壽路與廣福路口時，發現前方一部銀色轎車未開大燈、形跡可疑，鳴警笛示意駕駛停車受檢，但轎車不但拒檢，還闖紅燈往廣福路逃逸。

警方一路緊追在後，追至忠孝街攔停轎車時，車上兩名男子立即棄車逃逸，員警也跟著下車追捕，最後在忠孝街與廣福路20巷口追上，當場逮捕並確認是失聯移工，幸未造成任何人受傷。

警方將兩人帶返所內偵詢，得知2人都是越南移工，分別於2017年4月、今年4月失聯，平時在工地工作，靠日薪約1700元度日 ，全案詢後移送桃園專勤隊收容。