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台中今年下雨67天 車禍3236件 交大：雨天行駛多注意

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

近日午後對流旺盛，台中市區午後常有大雨，隨著強烈颱風「軒嵐諾」接近台灣，台中市警局交通大隊提醒民眾，雨天駕駛交通工具，需要特別注意，經統計今年台中下雨有67天，車禍發生3236件，比起去年雨天32天，車禍有1109件相比，顯然下雨與車禍有關，雨天與除駕駛視線不良外，行車也容易發生水漂現象，駕駛人應格外特別小心。

台中市警局交通大隊統計，今年1至6月的雨天有67天，發生死傷交通事故件數有3236件，平均雨天每日發生約48.3件死傷交通事故，比起去年上半年雨天32天、發生1109件死傷交通事故、雨天每日平均約發生34.66件，雨天日平均發生件數增加13.64件(+39.35%)。

另外統計今年雨天自摔、自撞交通事故發生127件，造成2人死亡。顯見，今年上半年較去年下雨天數倍增，且常連續下雨數日的情形下，用路人發生交通事故件數也隨之增加。

台中市交大提醒，雨天行車時，道路環境會因雨勢變得路面濕滑、駕駛視野不佳、前方標誌標線難以辨識等而影響行車安全，提醒駕駛務必減速慢行，尤其機車族遇標線、水溝蓋、積水處易失控打滑，如無法避免行駛於其上，則應握緊龍頭把手慢行通過，以免行車不穩發生自摔等事故。

交大指出，雨天常見的事故狀況為「水漂現象」，發生原因為車輛車速過快，導致路面積水來不及順著胎紋排開，使得車輛頓時失去抓地力而依慣性方向滑出，要避免這種狀況發生，駕駛人應時常檢查輪胎胎紋深度、胎壓是否正常。如遇上水飄現象打滑時別慌張，只要立即放開油門，勿急踩煞車，接著緊握方向盤，讓車輛穩定向前，自然減速直至恢復控制為止即可。

交大說，民眾雨天開車時應確實開大燈或霧燈，與前車保持足夠安全距離，轉彎時提前打方向燈，並確實查看後方來車，確保行車安全，以避免交通事故發生。

台中市交大統計今年上半年雨天有67天，發生車禍3236件。圖／台中市警局提供
台中市交大統計今年上半年雨天有67天，發生車禍3236件。圖／台中市警局提供
台中市交大統計今年上半年雨天有67天，發生車禍3236件。圖／台中市警局提供
台中市交大統計今年上半年雨天有67天，發生車禍3236件。圖／台中市警局提供
台中市交大統計今年上半年雨天有67天，發生車禍3236件。圖／台中市警局提供
台中市交大統計今年上半年雨天有67天，發生車禍3236件。圖／台中市警局提供

台中市 交大

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