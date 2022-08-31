快訊

戈巴契夫1994年立院演說 顛覆台灣人對共產黨人印象

北台灣今晚變天！強颱軒嵐諾估周五海警 氣象局曝颱風假機率

聽新聞
test
0:00 / 0:00

如廁意外生產「孩子沒呼吸」 嚇壞18歲小媽媽急求救

聯合報／ 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市桃園區一名18歲孕婦昨下午上廁所時，因事前沒產檢，遇胎兒意外出世，但孩子疑似沒呼吸，讓她跟19歲生父焦急打119求助；救護人員到場發現母女狀況不佳，先助女嬰恢復呼吸通順，再分別將母女送醫，所幸經診治雙雙恢復穩定，連經驗豐富的救護員都嘆「跟第一次一樣緊張」。

消防局三民分隊昨天下午大1時許接獲急產接生案件，一名18歲孕婦上廁所時女嬰意外出生，但疑似沒了呼吸，她跟一旁19歲生父都沒有生產經驗，十分焦急，趕緊打119報案。

救護人員為求慎重，派2台救護車、4名救護員趕至案發老公寓5樓，到場時產婦正坐在馬桶上休息，抱著新生兒，兩人臍帶仍相連。

救護人員快速評估母女兩人狀況，先對女嬰給予口鼻分泌物抽吸，並刺激腳底板，讓她再次發出響亮哭聲；雖然外觀、呼吸、血液循環都相當穩定，但活動力較弱一些，救護員擔心出差錯，果斷夾斷臍帶、擦拭乾淨並做好保暖措施，先派一車將她送醫。

產婦則表示自己事前沒產檢，產後虛弱、無力，救護人員確認她產後出血狀況、量測生命徵象皆穩定，由第2輛救護車送醫。

出勤的小隊長陳啟敏及隊員陳冠中都有急產經驗，但返隊後雙雙表示，過程中不論是保護產婦隱私、照顧新生兒等，都「跟第一次一樣緊張」，一直到醫院交接、得知母女生命徵象穩定後，才放下心中大石。

三民分隊代理分隊長陳盈元表示，急產接生須照顧不只一人，且新生兒及產婦狀況較不穩定，更考驗出勤人員耐心及臨場應變，也呼籲民眾珍惜救護資源，尊重救護專業，適時避讓救護車，讓有需要的民眾能得到最迅速與專業的協助。

三民救護分隊昨天接獲急產案件，一名女嬰在廁所出世，但疑似沒有呼吸跡象，到場處置後送醫，母女均安。記者楊湛華／翻攝
三民救護分隊昨天接獲急產案件，一名女嬰在廁所出世，但疑似沒有呼吸跡象，到場處置後送醫，母女均安。記者楊湛華／翻攝
三民救護分隊昨天接獲急產案件，一名女嬰在廁所出世，但疑似沒有呼吸跡象，到場處置後送醫，母女均安。記者楊湛華／翻攝
三民救護分隊昨天接獲急產案件，一名女嬰在廁所出世，但疑似沒有呼吸跡象，到場處置後送醫，母女均安。記者楊湛華／翻攝

救護車 新生兒

延伸閱讀

影／新莊警深夜處理交通事故遭撞 腦出血留院觀察

影／轎車疑闖紅燈撞上救護車3人傷 隨車女護理師也受傷

單親媽帶大兒子出門3小時 獨留3月大女嬰在家窒息身亡

不滿婆婆偏心！狠舅媽竟替母奶摻鹽 害女嬰肝功能異常

相關新聞

抗議太魯閣退出西部幹線 揚言臥軌男情緒不穩強制送醫

有民眾不滿太魯閣列車退出西部幹線，向台鐵揚言今天將在彰化第一月台臥軌，鐵路警察台中分局獲報調查昨晚循線發現留言的黃姓男子...

警車急煞逃逸？ 因PCS啟動中壢警還原真相非逃逸

有重機騎士上傳一段影片至網路上，騎士騎車在中壢延平、元化路口，前方的警車在外車道打了左方向燈，後來開到路口後卻緊急煞車，...

桃園非法移工不開大燈拒檢逃逸 失聯5年當街被捕

桃園市八德區廣福路一帶昨晚發生疑警匪追逐，引發路過民眾關切。警方今說明指出，事發2名失聯移工開車未開大燈，遭員警攔檢卻逃...

台中今年下雨67天 車禍3236件 交大：雨天行駛多注意

近日午後對流旺盛，台中市區午後常有大雨，隨著強烈颱風「軒嵐諾」接近台灣，台中市警局交通大隊提醒民眾，雨天駕駛交通工具，需...

如廁意外生產「孩子沒呼吸」 嚇壞18歲小媽媽急求救

桃園市桃園區一名18歲孕婦昨下午上廁所時，因事前沒產檢，遇胎兒意外出世，但孩子疑似沒呼吸，讓她跟19歲生父焦急打119求...

影／新莊警深夜處理交通事故遭撞 腦出血留院觀察

新北市新莊警分局福營派出所林姓員警，昨天（30日）深夜11時許前往處理車禍。林員與車禍2傷者，站在路邊等待救護車。未料，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。