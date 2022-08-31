如廁意外生產「孩子沒呼吸」 嚇壞18歲小媽媽急求救

桃園市桃園區一名18歲孕婦昨下午上廁所時，因事前沒產檢，遇胎兒意外出世，但孩子疑似沒呼吸，讓她跟19歲生父焦急打119求助；救護人員到場發現母女狀況不佳，先助女嬰恢復呼吸通順，再分別將母女送醫，所幸經診治雙雙恢復穩定，連經驗豐富的救護員都嘆「跟第一次一樣緊張」。

消防局三民分隊昨天下午大1時許接獲急產接生案件，一名18歲孕婦上廁所時女嬰意外出生，但疑似沒了呼吸，她跟一旁19歲生父都沒有生產經驗，十分焦急，趕緊打119報案。

救護人員為求慎重，派2台救護車、4名救護員趕至案發老公寓5樓，到場時產婦正坐在馬桶上休息，抱著新生兒，兩人臍帶仍相連。

救護人員快速評估母女兩人狀況，先對女嬰給予口鼻分泌物抽吸，並刺激腳底板，讓她再次發出響亮哭聲；雖然外觀、呼吸、血液循環都相當穩定，但活動力較弱一些，救護員擔心出差錯，果斷夾斷臍帶、擦拭乾淨並做好保暖措施，先派一車將她送醫。

產婦則表示自己事前沒產檢，產後虛弱、無力，救護人員確認她產後出血狀況、量測生命徵象皆穩定，由第2輛救護車送醫。

出勤的小隊長陳啟敏及隊員陳冠中都有急產經驗，但返隊後雙雙表示，過程中不論是保護產婦隱私、照顧新生兒等，都「跟第一次一樣緊張」，一直到醫院交接、得知母女生命徵象穩定後，才放下心中大石。