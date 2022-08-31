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影／新莊警深夜處理交通事故遭撞 腦出血留院觀察
新北市新莊警分局福營派出所林姓員警，昨天（30日）深夜11時許前往處理車禍。林員與車禍2傷者，站在路邊等待救護車。未料，救護車抵達前一刻卻與另輛機車發生碰撞，導致機車兩人瞬間噴飛，機車往前滑撞林員倒地撞頭，緊急送醫急救，林員左腦下蜘蛛網膜破裂留院治療。
據了解，受傷林姓員警（23歲、警專37期畢業），昨天（30日）深夜11時許，林員前往新北市新莊區景德路與新樹路交叉路口，協助處理交通事故，未料，他與受傷騎士與乘客（男、32歲；女、31歲）退至路旁轉角上，等待救護車到場協處。
不久，救護車鳴笛聲從遠處傳來，下一秒既見黃男（21歲）騎車載著一女（21歲）與救護車發生碰撞，當場造成騎士黃男與後座女乘客，連人帶車噴飛落地，機車往前滑撞站在路口對面林姓員警，導致林員倒地頭顱受創暈眩。
消防局旋即調派另輛救護車趕抵救援，隨後將受傷林姓員警、車禍受傷4人送醫急救，所幸肇事4名傷者僅肢體多處擦挫傷，沒有生命危險，林姓員警則因左腦下蜘蛛網膜破裂，有顱內出血現象，目前生命徵象穩定，在加護病房觀察治療。由於現場肇事駕駛沒有酒駕，後續事故原因及責任歸屬，有待警方調查釐清。
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