影／機車硬闖斑馬線不禮讓 行人揮臂瞬間擊落女騎士

台北捷運淡水站前，昨天有1輛機車未禮讓行人硬闖斑馬線，差點撞到人，1名男子閃躲瞬間振臂一揮，順勢就把騎士打倒在地，過程被旁車行車紀錄器拍下上傳臉書。不少網友大讚：真療癒！但也有人提醒施暴會挨告喔！

這段行車影像在臉書社團「爆廢公社」引起熱烈反應，時間是昨天下午4時43分，地點在新北市淡水區中正東路、學府路口，當時一群行人依循交通號誌魚貫行走斑馬線過馬路。

卻有1輛機車穿越車陣硬闖斑馬線，差點撞到1名穿著襯衫的行人，男子閃車的瞬間不知刻意還是反射動作，振臂一揮就把機車順勢打倒，女騎士起身，男子還怒氣沖沖指著她的鼻子，狀似在罵人。後來還有2名好心路人，見女騎士吃力扶起傾倒的機車，趕緊過來幫忙。

許多網友看完影片，紛紛指責機車未禮讓行人，形容是「白目三寶騎士」、「被推倒不值得同情」、「真療癒」，也有人說：「不能動手啊，這樣會被告喔！」

甚至有人主張，如果騎士提告，行人可稱基於人身安全採取自我保護反射動作，因為根據刑法第24條，因避免自己或他人生命、身體、自由、財產之緊急危難而出於不得已之行為，不罰。但避難行為過當者，得減輕或免除其刑。