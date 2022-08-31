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抗議太魯閣退出西部幹線 揚言臥軌男情緒不穩強制送醫

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

有民眾不滿太魯閣列車退出西部幹線，向台鐵揚言今天將在彰化第一月台臥軌，鐵路警察台中分局獲報調查昨晚循線發現留言的黃姓男子，已通知他到案說明，同時也請示彰化地檢署後以告誡、強制就醫適當，鐵警目前已完成訪查筆錄，並交由社工協助黃男就醫。

鐵警台中分局表示，昨天（30日）接獲台灣鐵路管理局報案稱，有民眾到局長信箱留言，表示「反對太魯閣列車退出西部幹線，為表抗議將於今天在彰化第一月台臥軌。」

台中分局偵查隊經過濾相關資料掌握留言的是彰化黃姓男子，昨天已經通知他並由家人陪同到案說明，由於黃男情緒不穩，警方同時也請示彰化地檢署檢察官，經認定先以告誡、安排強制就醫妥適，警方完成筆錄後以交由社工將黃送醫，並經醫師評估予以留院治療。

鐵警指出，獲報後也為加強維護彰化站區安全，今天上午6點至晚上12點，規畫每班制服警力2至4名在月台守望，並將相關訊息轉知彰化站，請站區站務人員及月台嚮導加強留意月台狀況。

鐵警表示，後續將密切聯絡黃的家屬，並關注黃男精神狀況及出院時間，今天彰化站相關勤務作為持續執行。

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鐵警安排警力持續在彰化站巡守。記者曾健祐／翻攝
鐵警安排警力持續在彰化站巡守。記者曾健祐／翻攝
鐵警安排警力持續在彰化站巡守。記者曾健祐／翻攝
鐵警安排警力持續在彰化站巡守。記者曾健祐／翻攝

彰化 臥軌

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