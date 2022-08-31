影／機車不禮讓行人...襯衫男一掌擊落 網狂讚！

一名網友在網路上分享一段影片，只見畫面中一群行人在綠燈時穿越斑馬線，所有要轉彎的車輛都在等候行人過馬路，此時卻有一名機車騎士，鑽出車縫硬要闖進行人裡通過，只見一名襯衫男子差點要被撞上，直接一掌往騎士身上推去，機車當場連人帶車倒地，網友看了畫面後喊「療癒」，紛紛痛罵騎士白目，不禮讓行人。

網友也說在「禮讓行人」的前提下，面對機車的傷害程度，行人是屬於弱勢方，一點也不同情騎士的下場，「會被推也是應該的，本來就規定要禮讓行人了，硬要衝撞」、「死好！不禮讓行人，恭喜罰單一張！」、「看到那麼多汽車、機車都停下了，就你不停，當下那麼多行人，在過馬路，是瞎了嗎？是想撞人嗎？」 襯衫男差點被機車撞上，一掌擊落騎士。翻攝／爆料公社