影／民眾受困金門蜈蚣飛行步道 消防局漏夜救援11小時

金門蜈蚣飛行步道昨晚有兩名民眾受困，金門消防局與相關單位兵分多路救援，由於晚間天色昏暗、路線均為岩石及樹幹導致搜索不易，今凌晨2時聲音已可傳達，但仍找不到人，最終與受困民眾協調一早救援，終於透過受害者照片找出地點，在今6時28分救出，結束11小時的救援行動。

消防局說明，救災救護指揮中心於昨晚7時5分接獲王姓民眾報案求救，表示自己和另名女性友人於當天下午約4時30分許，從鵲山要行走蜈蚣飛行步道往太武山風途中，因天色昏暗，致使迷失了方向，曾幾次試圖往上繼續爬行，但都無法成功，於是向119求援，並在岩石旁樹下等待救援。

消防局也第一時間由救災救護指揮中心執勤員使用局內自行研發的太武山路線查詢糸統、搭配使用119報案APP、簡訊定位以及LINE定位，立即鎖定待救者所在座標為（24.4593410,118.4202250），告知民眾在原地待救，不要移動位置，同時線上傳送給指揮官掌握受困點位。

指揮中心派遣轄區第二大隊大隊長陳國瑋率所屬及義勇消防總隊幹事楊忠典等13人上山救援，現場並有警察局金湖分局、國家公園警察隊、空軍及海軍雷達站軍方人士派員協尋，但因天色昏暗，且最接近受困者的行走路線布滿岩石及雜草樹幹，路線高高低低，攀爬搜尋不易。

消防局指出，經沿路搜索於昨晚9時23分時接近受困者，聲音已可傳達，但仍無法靠近，加上天色昏暗，行走路線均為岩石及樹幹，且過程中均需攀爬，搜尋不易，持續搜尋至今日凌晨2時，仍無法尋獲。指揮官跟受困民眾聯繫後先取得共識，因天色昏暗第一波搜尋先告一段落，等天亮約5時30分再發動第二波搜尋。

第二波搜尋行動開始前先請受困者拍攝其相對位置，兵分二線前往搜尋，最終由陳國瑋這線率領隊員洪國榮、呂世宇沿著受困者拍攝照片的相對方位尋找，於6時28分在雷達站下方的岩石樹旁接觸到兩名受困民眾，於6時46分安全帶到雷達站。前後歷經約11小時搜尋後，有驚無險成功將2位受困民眾救出，其中只1位民眾手腳有局部擦傷情形送醫治療。