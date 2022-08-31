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大車事故頻繁 高雄警召集業者座談強化行車觀念

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄仁武區因工廠眾多，常有大型車輛出入頻繁，經警方統計，今年上半年鳳仁路，更名列全市易肇事路段；加上日前仁武區義大二路與學城路口發生預拌混凝土車翻覆導致駕駛身亡事故，為降低事故率，警方昨天會同多個單位，共同舉辦交通安全座，強化大車行駛觀念。

仁武警分局統計，今年6月至8月A2類事故發生17件，較去年同期21件減少4件，減少比例近20%；警方分析，大型車交通事故，以未依規定讓車、未保持行車安全距離為主要肇因，同時針對轄內36家常違規大型車所屬公司，進行勸導要求改善。

為降低事故率，警方昨天會同市府交通局、高雄區監理所、仁武區公所、交通大隊及大型車運輸業者，舉辦交通安全座談會。會中針對，鳳仁路、澄觀路、水管路等易肇事路段，及事故分析、違規態樣、交通法令等加強宣導。

此外，警方提醒，近期政府推動大型車輛加裝行車視野、車前防撞警示、車道偏離警示輔助系統等措施，每輛車只要多花一點錢，便可透過預警系統降低駕駛視野死角釀禍的風險。

仁武區長吳茂樹表示，仁武區有國道十號仁武交流道及多條重要聯絡道路，大型車體積大、視野死角多，行經路口時更應慢行並注意周遭人車。

警方呼籲，業主應要求大型車禁止超載、超速、闖紅燈，司機更不能酒駕，危及用路人安全，警方也會實施重點稽查，若發生死亡交通事故，業主將會送勞工局勞動檢查。

高雄仁武警分局昨天會同市府交通局、高雄區監理所、仁武區公所、交通大隊及大型車運輸業者，舉辦交通安全座談會。記者陳弘逸／翻攝
高雄仁武警分局昨天會同市府交通局、高雄區監理所、仁武區公所、交通大隊及大型車運輸業者，舉辦交通安全座談會。記者陳弘逸／翻攝
高雄仁武區義大二路與學城路口8月26日發生預拌混凝土車翻覆，導致駕駛身亡事故。記者陳弘逸／翻攝
高雄仁武區義大二路與學城路口8月26日發生預拌混凝土車翻覆，導致駕駛身亡事故。記者陳弘逸／翻攝
高雄仁武警分局昨天會同市府交通局、高雄區監理所、仁武區公所、交通大隊及大型車運輸業者，舉辦交通安全座談會。記者陳弘逸／翻攝
高雄仁武警分局昨天會同市府交通局、高雄區監理所、仁武區公所、交通大隊及大型車運輸業者，舉辦交通安全座談會。記者陳弘逸／翻攝
高雄仁武區義大二路與學城路口8月26日發生預拌混凝土車翻覆，導致駕駛身亡事故。記者陳弘逸／翻攝
高雄仁武區義大二路與學城路口8月26日發生預拌混凝土車翻覆，導致駕駛身亡事故。記者陳弘逸／翻攝

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