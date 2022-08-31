2歲兒高燒40度全身抽搐 八里父擔心確診求警鳴笛開道

新北市八里區1名郭姓男子，日前因2歲兒子發高燒到40度且全身抽搐，擔心確診新冠肺炎，當時正值下班時段又怕延誤就醫，焦急衝到蘆洲警分局龍源派出所求助。員警立刻駕駛巡邏車鳴笛開道，10分鐘之內趕抵醫院，幸好檢驗並未確診，治療後健康出院。

警方說，郭男16日晚間6時許，急忙到龍源派出所求助，聲稱兒子高燒不退已經飆到40度，且全身抽搐，狀況十分危急，他一方面擔心確診新冠肺炎，又怕自己開車送醫，恐怕交通尖峰時段會延誤診治，請求警方鳴笛開道護送。

由於消防分隊就在隔壁，員警立刻衝過去通報，但郭男實在等不及消防隊員換穿防護衣再通知醫院，警員楊鉛清、林哲宇當機立斷，抓了鑰匙啟動巡邏車，一路鳴笛開道護送郭男駕車載妻兒趕抵淡水馬偕醫院，前後花不到10分鐘。