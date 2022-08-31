抓到了！揚言彰化火車站臥軌男子由鐵警逮獲偵辦中

為抗議太魯閣列車退出西部幹線，彰化縣花壇鄉一名男子透過台鐵旅客諮詢管道，揚言今天將到彰化站第一月台臥軌，鐵路警察局證實，這名男子昨晚已在花壇住處被逮獲，目前正由鐵路警察局偵辦中，不過，警方及站方人員不敢鬆懈，今天仍加強戒護、巡邏中。

EUM3000型自強號近期陸續投入新車營運，預計9月14日新車將再投入北半環，部分PP自強號、太魯閣號和普悠瑪號換車替駛，不料如今竟引發民眾不滿，昨透過台鐵旅客諮詢管道揚言今天將在彰化車站臥軌。

鐵路局證實，鐵路警察局依這名男子打的電話追查，查出他住在彰化花壇鄉，平時就熱中於投訴及反映台鐵相關問題，路警人員昨天傍晚即到他位在花壇住處，將他逮捕，由鐵路警察局台中分局偵辦中。

這名男子揚言在彰化站第一月台臥軌自殺，雖然已被逮捕，但彰化站及鐵路警察局彰化分駐所仍不敢鬆懈，從今天早上6時起，就加派警力巡邏，站方人員也加強月台戒備，防止意外發生。