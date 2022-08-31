快訊

戈巴契夫1994年立院演說 顛覆台灣人對共產黨人印象

北台灣今晚變天！強颱軒嵐諾估周五海警 氣象局曝颱風假機率

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南分署法拍會9月6日登場 賓士名車待價而沽

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

行政執行署台南分署9月6日下午4點舉辦動產拍賣會，拍賣物品有2012年BENZ E300、2011年 BENZ E200 CGI等轎車、機車及陽信商業銀行2萬6793股等，歡迎民眾競標外，現場將邀請二位義務人擺攤，一為製作餅乾點心，另提供14吋兒童腳踏車，1台800元、限量20台，提供選購。

台南分署表示，本次拍賣活動比較吸睛的物件有2012年BENZ E300，2996CC，該車滯欠牌照稅1萬5210元、燃料費7200元、罰鍰2600元，合計金額2萬5010元；2011年 BENZ E200 CGI，1796CC，該車滯欠燃料費及其違罰1萬1400元、罰鍰8萬1600元，合計金額9萬3000元，二部豪華名車均為第1次拍賣，定有底價。

另2006年LEXUS RX350、TOYOTA INNOVA、TOYOTA VIOS、中華貨車等汽車、TOYOTA堆高機、強力捏合機(300L)、光陽機車、陽信商業銀行股份有限公司股份2萬6793股等，歡迎民眾競標

同時，台南分署為協助民眾盡速繳清欠款，回復正常生活，這法拍會邀請二位義務人前來設攤販賣，一位以製作餅乾點心為業的義務人，所賣的款項，在扣除必要成本後，將用於繳納欠款。另位商品銷售公司，將提供14吋兒童腳踏車，以1台800元極優惠的價格，限量20台，提供民眾購買。

台南分署提醒，拍賣當日如遇雨天，將改至2樓拍賣會舉辦，因拍賣室屬室內空間，為兼顧防疫工作，將實施人流管制，不開放參觀民眾入場，同時間最多僅允許60位應買人登記領取號碼牌入場。台南分署已將拍賣資訊及拍賣物照片公告在網站，歡迎民眾事先查詢閱覽。

這次拍賣會比較吸睛的名車為2012年BENZ E300，2996CC，該車滯欠牌照稅1萬5210元、燃料費7200元、罰鍰2600元，合計金額2萬5010元。記者邵心杰／翻攝
這次拍賣會比較吸睛的名車為2012年BENZ E300，2996CC，該車滯欠牌照稅1萬5210元、燃料費7200元、罰鍰2600元，合計金額2萬5010元。記者邵心杰／翻攝
行政執行署台南分署9月6日動產拍賣會上，將拍賣2011年 BENZ E200 CGI，1796CC，第1次拍賣定有底價。記者邵心杰／翻攝
行政執行署台南分署9月6日動產拍賣會上，將拍賣2011年 BENZ E200 CGI，1796CC，第1次拍賣定有底價。記者邵心杰／翻攝
台南分署為協助民眾盡速繳清欠款，邀請二位義務人前來設攤販賣，一位以製作餅乾點心，另位商品銷售公司，將提供兒童腳踏車，提供選購。記者邵心杰／翻攝
台南分署為協助民眾盡速繳清欠款，邀請二位義務人前來設攤販賣，一位以製作餅乾點心，另位商品銷售公司，將提供兒童腳踏車，提供選購。記者邵心杰／翻攝

台南 TOYOTA 拍賣會

延伸閱讀

失控飄移還能全身而退! TOYOTA 86賽車場上大秀甩尾

想要車宿未必要買賓士Marco Polo T-Class也推露營套組!

泡夜店喝整晚酒測值0.8！　男子酒駕賓士高速自撞台中文心路分隔島

Toyota bZ4X、Subaru Solterra都入列！日本Toyota公布9月新車停產計畫

相關新聞

抗議太魯閣退出西部幹線 揚言臥軌男情緒不穩強制送醫

有民眾不滿太魯閣列車退出西部幹線，向台鐵揚言今天將在彰化第一月台臥軌，鐵路警察台中分局獲報調查昨晚循線發現留言的黃姓男子...

警車急煞逃逸？ 因PCS啟動中壢警還原真相非逃逸

有重機騎士上傳一段影片至網路上，騎士騎車在中壢延平、元化路口，前方的警車在外車道打了左方向燈，後來開到路口後卻緊急煞車，...

桃園非法移工不開大燈拒檢逃逸 失聯5年當街被捕

桃園市八德區廣福路一帶昨晚發生疑警匪追逐，引發路過民眾關切。警方今說明指出，事發2名失聯移工開車未開大燈，遭員警攔檢卻逃...

台中今年下雨67天 車禍3236件 交大：雨天行駛多注意

近日午後對流旺盛，台中市區午後常有大雨，隨著強烈颱風「軒嵐諾」接近台灣，台中市警局交通大隊提醒民眾，雨天駕駛交通工具，需...

如廁意外生產「孩子沒呼吸」 嚇壞18歲小媽媽急求救

桃園市桃園區一名18歲孕婦昨下午上廁所時，因事前沒產檢，遇胎兒意外出世，但孩子疑似沒呼吸，讓她跟19歲生父焦急打119求...

影／新莊警深夜處理交通事故遭撞 腦出血留院觀察

新北市新莊警分局福營派出所林姓員警，昨天（30日）深夜11時許前往處理車禍。林員與車禍2傷者，站在路邊等待救護車。未料，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。