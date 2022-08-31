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台南分署法拍會9月6日登場 賓士名車待價而沽
行政執行署台南分署9月6日下午4點舉辦動產拍賣會，拍賣物品有2012年BENZ E300、2011年 BENZ E200 CGI等轎車、機車及陽信商業銀行2萬6793股等，歡迎民眾競標外，現場將邀請二位義務人擺攤，一為製作餅乾點心，另提供14吋兒童腳踏車，1台800元、限量20台，提供選購。
台南分署表示，本次拍賣活動比較吸睛的物件有2012年BENZ E300，2996CC，該車滯欠牌照稅1萬5210元、燃料費7200元、罰鍰2600元，合計金額2萬5010元；2011年 BENZ E200 CGI，1796CC，該車滯欠燃料費及其違罰1萬1400元、罰鍰8萬1600元，合計金額9萬3000元，二部豪華名車均為第1次拍賣，定有底價。
另2006年LEXUS RX350、TOYOTA INNOVA、TOYOTA VIOS、中華貨車等汽車、TOYOTA堆高機、強力捏合機(300L)、光陽機車、陽信商業銀行股份有限公司股份2萬6793股等，歡迎民眾競標
同時，台南分署為協助民眾盡速繳清欠款，回復正常生活，這法拍會邀請二位義務人前來設攤販賣，一位以製作餅乾點心為業的義務人，所賣的款項，在扣除必要成本後，將用於繳納欠款。另位商品銷售公司，將提供14吋兒童腳踏車，以1台800元極優惠的價格，限量20台，提供民眾購買。
台南分署提醒，拍賣當日如遇雨天，將改至2樓拍賣會舉辦，因拍賣室屬室內空間，為兼顧防疫工作，將實施人流管制，不開放參觀民眾入場，同時間最多僅允許60位應買人登記領取號碼牌入場。台南分署已將拍賣資訊及拍賣物照片公告在網站，歡迎民眾事先查詢閱覽。
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