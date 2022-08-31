男子開車遭警攔查 竟被誤認有持刀紀錄

台南某男子上網PO文說，本月29日深夜11點，他開車要幫女友搬家，行經台南市東區東平路12巷被警方攔查，他沒有任何前科，警員竟說他有持刀械紀錄，還對他說教，還造成女友誤會，他要求台南警方還他一個公道。台南市警一分局說，侯姓警員盤查過程中態度口氣不佳，警分局展開內部調查，將檢討改進。

市警一分局說，侯在盤查時誤觸上一筆，上一筆資料的男子有持刀紀錄，侯才誤認為是男網友，會檢討侯態度不佳的問題。

男網友在抱怨公社臉書中指出，他幫女友搬家途中，警車突然閃燈，他剛好開到女友家樓下就直接靠旁邊紅線臨停，卻被員警說是「違停」。他心想是對方要求他熄火，怎麼變成他違停，但也不疑有他，開始解釋是要幫女友搬家，事後員警也未再提及違停一事；他配合警方進行酒測、交代車子來源及查詢證件等，然而員警突然說他今年1月18日在台南後甲圓環有持刀械被抓到的紀錄，便開始說教。

男網友反駁，說他沒有做這些事，但員警滑著警用電腦說「對啊就是你啊，這個紀錄不會騙人，你就老實講」、「是不是你坐朋友的車去打架？我們這邊都有紀錄啦你不用隱瞞」、「因為你不是現行犯我們也拿你沒辦法，生活單純一點不要搞這些」，讓他非常傻眼，而他的女友也嚇到，開始懷疑原PO是否真的有持刀被逮。