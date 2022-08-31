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蘇澳海產店2失聯移工秒變客人叫姊姊 移民官眼尖識破

聯合報／ 記者林佳彣／宜蘭即時報導

宜蘭縣蘇澳鎮一間海產店2名招呼客人的女店員，一看到有人上門查緝，突然「秒變客人」，另1人還抓著店門口的騎士叫姊姊。眼尖的移民官在場目睹整個過程，驚訝她們熟練的就定位反應，身分一清查之下，確定是印尼籍失聯移工，近期將安排遣送回國。

移民署北區事務大隊宜蘭縣專勤隊掃蕩清查非法外來人口不遺餘力，在接獲檢舉蘇澳一間海產店非法聘雇失聯移工，有非法工作的情形，昨天早上11點多前往查緝。2名女店員見狀，1人瞬間從櫃檯小姐轉換成客人，1人則緊抓店門的無辜騎士直喊姊姊。

儘管2人反應熟練，仍躲不過目擊全程的移民官法眼，經清查身分發現均為30多歲、已婚的印尼籍失聯移工，分別來台8年、失聯7年和來台6年、失聯5年。她們原本從事看護工作，但是照顧長者辛苦又沒假日，在朋友介紹下到蘇澳的餐廳工作，不只待遇比較好，也有許多同鄉漁工作伴。

宜蘭縣專勤隊指出，2人因逃逸身分常幻想若有警察上門該怎麼辦，經常在沒客人的營業空檔演練，而昨天「這一天終於來了」，她們一聽到是移民官才能有這樣的立即反應。

宜蘭縣專勤隊副隊長瞿瑞祥表示，切勿未經許可非法聘雇外國人，違者將依就業服務法處15萬元至75萬元罰鍰，5年內再犯者與意圖營利仲介者，可處3年以下有期徒刑、拘役或併科120萬元罰金，呼籲國人千萬不要以身試法，宜蘭縣專勤隊將持續不定期查察。

失聯移工一看到移民官，立刻喬裝成客人躲避查緝，還企圖逃離現場。圖／宜蘭縣專勤隊提供
失聯移工一看到移民官，立刻喬裝成客人躲避查緝，還企圖逃離現場。圖／宜蘭縣專勤隊提供

宜蘭 移民署

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