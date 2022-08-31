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婦人憂違約交割險匯鉅款 永康警銀聯手阻詐96萬元

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導

台南市永康區一名女子遭詐騙集團鎖定不知，於網路申購股票欲匯出96萬元，幸銀行行員察覺有異通報警方，及時聯手阻詐，警方上午前往銀行表揚行員。

據知，險遭詐騙的女子有投資股票理財習慣，日前在網路上點選一則社群投資理財網站廣告，隨即加入股票投資群組，並下載一個投資平台APP進行股票申購，一名自稱是摩根資產客服人員告知女子已成功申購2張股票，須於本月29日下午3點半前完成匯款，否則會涉及違約交割。

女子不疑有詐，前往中國信託商業銀行台南永康分行欲匯出現金96萬元，幸行員主動關懷提問，察覺有異，趕緊通報轄區大橋派出所。

員警到場後，女子表示該APP申購股票無需先儲值資金，待成功抽中股票時再另行匯入資金即可，但女子表示唯一不能理解的是為何對方會要求臨櫃轉帳時不能告訴行員資金是要用於投資使用，員警便告知女子這是典型「假投資詐財」詐騙手法，此時女子才驚覺自己已遇到詐騙，並向警察及行員辛苦阻詐表示感謝之意。

永康分局偵查隊副隊長張勝裕及大橋派出所所長王棋賝上午前往頒發感謝狀及獎勵金，向攔阻有功行員們協助攔阻詐騙表達感謝之意。警方再次呼籲，勿輕信來路不明投資管道，遇有任何可疑問題，請撥打110報案或165反詐騙專線即時查證。

女憂違約交割險匯鉅款 ，南市永康警分局、中國信託銀行永康分行聯手阻詐96萬元。圖 ／警方提供
女憂違約交割險匯鉅款 ，南市永康警分局、中國信託銀行永康分行聯手阻詐96萬元。圖 ／警方提供

詐騙集團 台南 理財

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