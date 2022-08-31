快訊

戈巴契夫1994年立院演說 顛覆台灣人對共產黨人印象

北台灣今晚變天！強颱軒嵐諾估周五海警 氣象局曝颱風假機率

圖輯／戈巴契夫28年前訪台展現俄式幽默 強調筆桿比槍桿重要

聽新聞
test
0:00 / 0:00

民眾質疑太魯閣號退出西部幹線揚言臥軌 警力全面戒備 台鐵：只是維修

聯合報／ 記者邱瓊玉／台北即時報導

EUM3000型自強號近期陸續投入新車營運，預計9月14日新車將再投入北半環，部分PP自強號、太魯閣號和普悠瑪號換車替駛，不料如今竟引發民眾不滿，昨透過台鐵旅客諮詢管道揚言今天將在彰化車站臥軌，讓台鐵上上下下都相當緊張。台鐵局表示，已通知鐵路警察及相關車站人員，將會全面戒備。

台鐵斥資442.9億元，採購50列EMU3000型列車，去年底首航，預計113年全數交車，隨著新車陸續投入營運行列，台鐵預計9月14日起，開始將替換4班次普悠瑪號行駛；此外，東西跨線行駛的太魯閣號，也將改由普悠瑪號和EMU3000型新自強號替駛。

不料此舉竟引發民眾不滿，一名黃姓民眾透過台鐵旅客諮詢管道質疑，台鐵是要讓太魯閣列車退出西部幹線，為表示抗議，今將前往於彰化站第一月台臥軌。據了解，該民眾已非第一次有類似「投訴」。

台鐵說，太魯閣號怎麼會退出新車幹線呢？只是為了讓太魯閣號加強維修，達到無階化，所以才趁調整編組之際，先用普悠瑪號和EMU3000型新自強號去替駛，太魯閣號不會退出西部幹線。

台鐵表示，確實有接獲旅客揚言要在彰化站臥軌，已通知警務人員，特別注意人員進出，並注意安全防護。

※ 提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）安心專線

EUM3000型自強號近期陸續投入新車營運。圖／台鐵提供
EUM3000型自強號近期陸續投入新車營運。圖／台鐵提供

台鐵 普悠瑪號 太魯閣

延伸閱讀

台鐵最美自強號車側邊條「紅變綠」 原來是日籍設計師巧思

塞爆月台！台鐵太魯閣號突冒煙 旅客在瑞穗車站改乘

男子疑尋短遭太魯閣號撞擊 千名旅客受影響

猴硐火車站傳意外 男子疑尋短跳軌遭太魯閣號撞擊身亡

相關新聞

抗議太魯閣退出西部幹線 揚言臥軌男情緒不穩強制送醫

有民眾不滿太魯閣列車退出西部幹線，向台鐵揚言今天將在彰化第一月台臥軌，鐵路警察台中分局獲報調查昨晚循線發現留言的黃姓男子...

警車急煞逃逸？ 因PCS啟動中壢警還原真相非逃逸

有重機騎士上傳一段影片至網路上，騎士騎車在中壢延平、元化路口，前方的警車在外車道打了左方向燈，後來開到路口後卻緊急煞車，...

桃園非法移工不開大燈拒檢逃逸 失聯5年當街被捕

桃園市八德區廣福路一帶昨晚發生疑警匪追逐，引發路過民眾關切。警方今說明指出，事發2名失聯移工開車未開大燈，遭員警攔檢卻逃...

台中今年下雨67天 車禍3236件 交大：雨天行駛多注意

近日午後對流旺盛，台中市區午後常有大雨，隨著強烈颱風「軒嵐諾」接近台灣，台中市警局交通大隊提醒民眾，雨天駕駛交通工具，需...

如廁意外生產「孩子沒呼吸」 嚇壞18歲小媽媽急求救

桃園市桃園區一名18歲孕婦昨下午上廁所時，因事前沒產檢，遇胎兒意外出世，但孩子疑似沒呼吸，讓她跟19歲生父焦急打119求...

影／新莊警深夜處理交通事故遭撞 腦出血留院觀察

新北市新莊警分局福營派出所林姓員警，昨天（30日）深夜11時許前往處理車禍。林員與車禍2傷者，站在路邊等待救護車。未料，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。