民眾質疑太魯閣號退出西部幹線揚言臥軌 警力全面戒備 台鐵：只是維修

EUM3000型自強號近期陸續投入新車營運，預計9月14日新車將再投入北半環，部分PP自強號、太魯閣號和普悠瑪號換車替駛，不料如今竟引發民眾不滿，昨透過台鐵旅客諮詢管道揚言今天將在彰化車站臥軌，讓台鐵上上下下都相當緊張。台鐵局表示，已通知鐵路警察及相關車站人員，將會全面戒備。

台鐵斥資442.9億元，採購50列EMU3000型列車，去年底首航，預計113年全數交車，隨著新車陸續投入營運行列，台鐵預計9月14日起，開始將替換4班次普悠瑪號行駛；此外，東西跨線行駛的太魯閣號，也將改由普悠瑪號和EMU3000型新自強號替駛。

不料此舉竟引發民眾不滿，一名黃姓民眾透過台鐵旅客諮詢管道質疑，台鐵是要讓太魯閣列車退出西部幹線，為表示抗議，今將前往於彰化站第一月台臥軌。據了解，該民眾已非第一次有類似「投訴」。

台鐵說，太魯閣號怎麼會退出新車幹線呢？只是為了讓太魯閣號加強維修，達到無階化，所以才趁調整編組之際，先用普悠瑪號和EMU3000型新自強號去替駛，太魯閣號不會退出西部幹線。

台鐵表示，確實有接獲旅客揚言要在彰化站臥軌，已通知警務人員，特別注意人員進出，並注意安全防護。