台鐵區間車四腳亭高架鐵路死亡事故 婦疑橫越遭撞擊

台鐵回送七堵1280車次區間車，今天凌晨在瑞芳擦撞一名女子，現場已經死亡未送醫。圖非現場事故火車，為台鐵區間車示意圖。記者游明煌／攝影 台鐵回送七堵1280車次區間車，今天凌晨行經宜蘭線南下4K550處，瑞芳四腳亭附近一處高架鐵路上時，疑似擦撞到不明物體，經查是一名女子遭火車擦撞倒臥鐵軌旁，現場已經死亡未送醫，案由鐵道警察局調查處理。

這起火車撞擊意外事故是發生在今天零時24分，台2丁線4.5K處高架鐵路上，台鐵宜蘭線南下4K550處。瑞芳警分局接獲110轉119通報，有民眾遭台鐵火車擦撞，員警趕至協助。

瑞芳分局四腳亭所員警會同鐵路警察局人員趕抵現場了解，事故火車為台鐵回送七堵1280車次區間車，行經宜蘭線南下4K550處時，疑似擦撞到不明物體，經司機員通報四腳亭車站派員至現場查看後，發現簡姓婦人（72歲）遭火車擦撞彈飛倒臥鐵軌旁。

消防人員到場救護，簡婦手腳有骨折現象，經測量已無脈搏，研判已當場死亡故未送醫。警方查出簡婦是瑞芳區四腳亭居民，全案由鐵路警察局台北分局瑞芳派出所相驗調查處理，初步研判可能是過鐵道時被撞擊，至次為何會出現在鐵道上及原因，原因還待調查釐清。 台鐵一輛區間車在瑞芳四腳亭附近一處高架鐵路，撞擊簡姓婦人身亡，圖為事故現場。記者游明煌／翻攝

台鐵一輛區間車在瑞芳四腳亭附近一處高架鐵路，撞擊簡姓婦人身亡，圖為事故現場。記者游明煌／翻攝 台鐵一輛區間車在瑞芳四腳亭附近一處高架鐵路撞擊簡姓婦人，消防人員到場發現已經身亡，警方到場採證處理。記者游明煌／翻攝