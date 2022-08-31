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影／轎車疑闖紅燈撞上救護車3人傷 隨車女護理師也受傷
一輛醫院救護車昨晚要急往載送患者時，沿路鳴蜂鳴器和警示燈，在台中市大甲區被一輛疑似闖紅燈轎車撞上，救護車彈飛翻覆，車上駕駛和女護理師都受傷，轎車駕駛也受傷，二名駕駛都沒酒駕，肇責仍由警方調查中。
警方調查，醫院救護車30歲彭姓駕駛昨晚近7點開救護車，車上載隨車曾姓女護理師要執行載送患者勤務，經中市大甲區經國路和北堤西路口，與47歲吳姓男子開的轎車碰撞。
巨大撞擊力造成救護車翻車，一名目擊車禍過程的轎車駕駛當場嚇一跳，咒罵一聲，並將行車記錄器畫面PO網，引起網友討論和指責涉嫌闖紅燈駕駛。
警方對二名駕駛酒測，酒測值都0，吳男胸部和雙膝挫傷送醫，轎車前車頭受損；救護車駕駛彭男身體多處受傷，隨車護理師曾女右手韌帶受傷開刀和全身挫傷都送醫，救護車左車側車門受損。
警方初判，轎車未依號誌管制行駛，救護車全程有開啟蜂鳴器和警示燈，警方呼籲，民眾行經路口時應注意交通號誌狀況，遵守注意交通規則，另行經路口時也應注意前方狀況減速慢行，保持安全距離，避免車禍之發生。
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