高雄女子獨坐頂樓女兒牆 搶救不及於警消眼前墜樓

高雄市左營區今天晚間傳出1名女子墜樓，女子墜樓前，有附近住戶發現她獨自坐在大樓頂樓女兒牆，趕緊報案求救。警、消趕上樓勸說沒幾分鐘，樓下消防人員趕鋪氣墊，但這名女子已墜樓，救護人員發現她傷勢嚴重，已送高雄榮總急救。

據了解，墜樓的王姓女子約20多歲，今晚8點40分左右，她進入左營區民族一路某大樓，原本要搭電梯上樓，但她不是這棟大樓住戶，電梯設有密碼鎖，她無法上樓，改走樓梯上樓，附近住戶發現她，她已在上頂樓。

警、消據報趕去勸她，同時在樓下鋪氣墊，可是氣墊還沒鋪妥，她卻在警、消眼前墜樓。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980