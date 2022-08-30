聽新聞
test
0:00 / 0:00
高雄女子獨坐頂樓女兒牆 搶救不及於警消眼前墜樓
高雄市左營區今天晚間傳出1名女子墜樓，女子墜樓前，有附近住戶發現她獨自坐在大樓頂樓女兒牆，趕緊報案求救。警、消趕上樓勸說沒幾分鐘，樓下消防人員趕鋪氣墊，但這名女子已墜樓，救護人員發現她傷勢嚴重，已送高雄榮總急救。
據了解，墜樓的王姓女子約20多歲，今晚8點40分左右，她進入左營區民族一路某大樓，原本要搭電梯上樓，但她不是這棟大樓住戶，電梯設有密碼鎖，她無法上樓，改走樓梯上樓，附近住戶發現她，她已在上頂樓。
警、消據報趕去勸她，同時在樓下鋪氣墊，可是氣墊還沒鋪妥，她卻在警、消眼前墜樓。
★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言