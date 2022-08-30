聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄女子獨坐頂樓女兒牆 搶救不及於警消眼前墜樓

聯合報／ 記者林保光／即時報導

高雄市左營區今天晚間傳出1名女子墜樓，女子墜樓前，有附近住戶發現她獨自坐在大樓頂樓女兒牆，趕緊報案求救。警、消趕上樓勸說沒幾分鐘，樓下消防人員趕鋪氣墊，但這名女子已墜樓，救護人員發現她傷勢嚴重，已送高雄榮總急救。

據了解，墜樓的王姓女子約20多歲，今晚8點40分左右，她進入左營區民族一路某大樓，原本要搭電梯上樓，但她不是這棟大樓住戶，電梯設有密碼鎖，她無法上樓，改走樓梯上樓，附近住戶發現她，她已在上頂樓。

警、消據報趕去勸她，同時在樓下鋪氣墊，可是氣墊還沒鋪妥，她卻在警、消眼前墜樓。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

高雄市左營區1名女子墜樓，消防人員正搶救她。圖／讀者提供
高雄市左營區1名女子墜樓，消防人員正搶救她。圖／讀者提供
高雄市左營區1名女子墜樓，消防人員正搶救她。圖／讀者提供
高雄市左營區1名女子墜樓，消防人員正搶救她。圖／讀者提供

高雄市

延伸閱讀

徐州路女生宿舍驚傳一人墜樓 台大證實為該校學生

前天白蟻...今天松鼠！高雄左營區連三天停電最倒楣

小動物又來亂 高雄左營區停電竟是白蟻咬穿電纜

獨／桃園市警察局驚傳墜樓 政風人員多處骨折送醫搶救

相關新聞

南投冰店發現「柬埔寨SOS」字條 警動員救她結果氣壞了

柬埔寨拐賣詐騙猖獗，人心惶惶，卻有民眾到南投埔里旅遊，用餐後留下寫有「SOS、柬埔寨、男、壞」字樣的衛生紙求救，店員嚇得...

東北角看人釣魚落海 幸運抓住救生圈爬上礁岩保住一命

謝姓男子今天下午在東北角海岸觀看他人釣魚時，不慎失足落海，還好及時抓到釣客投擲的救生圈，爬上礁岩等待救援。消防局獲報後，...

高雄女子獨坐頂樓女兒牆 搶救不及於警消眼前墜樓

高雄市左營區今天晚間傳出1名女子墜樓，女子墜樓前，有附近住戶發現他她獨自坐在大樓頂樓女兒牆，趕緊報案求救。警、消趕上樓勸...

上半年車禍死亡 高齡者增多

交通部長王國材昨天主持道安說明會，公布今年1至6月交通事故相關統計。今年上半年發生道路交通事故17萬8091件，造成14...

高雄高分院院長交接 莊秋桃退休感性發言

高雄高分院院長莊秋桃今年退休，遺缺由橋頭地方法院院長簡色嬌接任，簡的原任職務則由司法院少家廳副廳長黃莉雲接下。今上午高雄...

新北中和小貨車右轉 33歲騎士嚇一跳自摔險爆頭

周姓男子今天下午騎車行經中和區和城路，疑未注意前方路況，騎到路口時，突然發現一輛小貨車右轉員山路，嚇得急剎，一時重心不穩...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。