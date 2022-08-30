南投冰店發現「柬埔寨SOS」字條 警動員救她結果氣壞了

柬埔寨拐賣詐騙猖獗，人心惶惶，卻有民眾到南投埔里旅遊，用餐後留下寫有「SOS、柬埔寨、男、壞」字樣的衛生紙求救，店員嚇得報警，警方急忙找人，未料找到後，對方卻說只是玩笑，無聊當有趣，最後被警方依違反社會秩序維護法送辦。

埔里警分局指出，高雄市20多歲李姓女子日前與5名友人租車來南投埔里遊玩，在當地冰店吃冰，消費後離去，店家收拾碗盤時，發現該衛生紙上有用紅筆寫下「SOS、柬埔寨、男、壞」等字樣，擔心有人要求救，急忙報警請求警方協助。

警方不敢大意，到場後立刻調閱監視器，鎖定離去一行人所駕駛的租賃汽車，並通報線上警網全力搜尋該部車輛，最後一處炸物攤前發現該車後趨前找人，這6人見到大批警力還感到疑惑，得知是因為求救衛生紙而來，才知道玩笑開大了。

警方表示，循線找到6人後就將他們帶回派出所釐清案情，進一步瞭解發現，該名李姓女子因為一時興起，戲謔同行的男子膚色較黑像柬埔寨人，便當作時事哽寫在衛生紙上開個玩笑，惡作劇一下，沒想到店家信以為真，並且報警。

而近來國人被拐騙到柬埔寨的案例層出不窮，人心動盪，李女雖是開玩笑，但其行為已影響公眾安寧，訊後依違反社會秩序維護法送辦。