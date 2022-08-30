聽新聞
test
0:00 / 0:00
南投冰店發現「柬埔寨SOS」字條 警動員救她結果氣壞了
柬埔寨拐賣詐騙猖獗，人心惶惶，卻有民眾到南投埔里旅遊，用餐後留下寫有「SOS、柬埔寨、男、壞」字樣的衛生紙求救，店員嚇得報警，警方急忙找人，未料找到後，對方卻說只是玩笑，無聊當有趣，最後被警方依違反社會秩序維護法送辦。
埔里警分局指出，高雄市20多歲李姓女子日前與5名友人租車來南投埔里遊玩，在當地冰店吃冰，消費後離去，店家收拾碗盤時，發現該衛生紙上有用紅筆寫下「SOS、柬埔寨、男、壞」等字樣，擔心有人要求救，急忙報警請求警方協助。
警方不敢大意，到場後立刻調閱監視器，鎖定離去一行人所駕駛的租賃汽車，並通報線上警網全力搜尋該部車輛，最後一處炸物攤前發現該車後趨前找人，這6人見到大批警力還感到疑惑，得知是因為求救衛生紙而來，才知道玩笑開大了。
警方表示，循線找到6人後就將他們帶回派出所釐清案情，進一步瞭解發現，該名李姓女子因為一時興起，戲謔同行的男子膚色較黑像柬埔寨人，便當作時事哽寫在衛生紙上開個玩笑，惡作劇一下，沒想到店家信以為真，並且報警。
而近來國人被拐騙到柬埔寨的案例層出不窮，人心動盪，李女雖是開玩笑，但其行為已影響公眾安寧，訊後依違反社會秩序維護法送辦。
對此，埔里警分局也鄭重呼籲，現行人口販運是重大敏感治安問題，尤其是有關柬埔寨的拐騙話題，民眾切勿以此為惡作劇或開玩笑，不但容易引起一般民眾驚嚇有危害安全之虞，且無端浪費國家資源，最後還需負上法律責任，得不償失。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言