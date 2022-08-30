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東北角看人釣魚落海 幸運抓住救生圈爬上礁岩保住一命

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導

謝姓男子今天下午在東北角海岸觀看他人釣魚時，不慎失足落海，還好及時抓到釣客投擲的救生圈，爬上礁岩等待救援。消防局獲報後，出動橡皮艇將他載回漁港送醫。

新北市消防局「119」救災救護指揮中心今天下午4點55分接獲報案，指在新北市貢寮區火炎山觀光坪，靠近東北角海洋牧場岸際有人落海，已被救上礁岩，但因左腳扭傷，無法上岸脫困。

瑞芳警分局也接獲報案，派員警前往協助救護。消防人員趕到現場，從海路用橡皮艇將40多歲謝男送到美艷山漁港上岸。謝男意識清楚，手腳有擦挫傷，在妻子陪同下搭乘救護車前往基隆長庚醫院救治。

新北消防局第6救災救護大隊提醒釣魚民眾，務必正確穿著防滑鞋和救生衣，如不小心遇險可提高獲救率。磯釣應結伴同行，前往陌生釣場應與有經驗者結伴，絕對不可以貿然單獨垂釣。

消防第6大隊表示，每個釣場因地形不同，潛藏危險也不同，在不熟悉的釣場，發生意外的機率將大幅提升。下竿前釣友應先熟悉附近的環境，預想緊急撤退的路線，甚至預想落海如何上岸的打算，遇到危險情況，更能冷靜反應。

在礁石搬拿東西時，要避免雙手同時拿東西，正確的做法是騰出一隻手，以防備在凹凸不平的礁石上失去重心，能利用空手抓住礁壁避免跌倒。釣魚時也不要站在低矮潮濕的礁石邊緣，防止被浪打入海中。

謝姓男子今在東北角海岸失足落海，及時抓到釣客投擲的救生圈，爬上礁岩等待救援。消防人員用橡皮艇將他載回漁港送醫。記者邱瑞杰／翻攝
謝姓男子今在東北角海岸失足落海，及時抓到釣客投擲的救生圈，爬上礁岩等待救援。消防人員用橡皮艇將他載回漁港送醫。記者邱瑞杰／翻攝
謝姓男子今天在東北角海岸失足落海，及時抓到釣客投擲的救生圈，爬上礁岩等待救援。記者邱瑞杰／翻攝
謝姓男子今天在東北角海岸失足落海，及時抓到釣客投擲的救生圈，爬上礁岩等待救援。記者邱瑞杰／翻攝
謝姓男子今天在東北角海岸失足落海，及時抓到釣客投擲的救生圈，爬上礁岩等待救援。記者邱瑞杰／翻攝
謝姓男子今天在東北角海岸失足落海，及時抓到釣客投擲的救生圈，爬上礁岩等待救援。記者邱瑞杰／翻攝
謝姓男子今在東北角海岸失足落海，及時抓到釣客投擲的救生圈，爬上礁岩等待救援。消防人員用橡皮艇將他載回漁港送醫。記者邱瑞杰／翻攝
謝姓男子今在東北角海岸失足落海，及時抓到釣客投擲的救生圈，爬上礁岩等待救援。消防人員用橡皮艇將他載回漁港送醫。記者邱瑞杰／翻攝
謝姓男子今天在東北角海岸失足落海，及時抓到釣客投擲的救生圈，爬上礁岩等待救援。記者邱瑞杰／翻攝
謝姓男子今天在東北角海岸失足落海，及時抓到釣客投擲的救生圈，爬上礁岩等待救援。記者邱瑞杰／翻攝
謝姓男子今天在東北角海岸失足落海，及時抓到釣客投擲的救生圈，爬上礁岩等待救援。記者邱瑞杰／翻攝
謝姓男子今天在東北角海岸失足落海，及時抓到釣客投擲的救生圈，爬上礁岩等待救援。記者邱瑞杰／翻攝

貢寮 瑞芳

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