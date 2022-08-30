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宜蘭三星水溝驚見1男盤腿坐 叫喊無回應已死亡

聯合報／ 記者林佳彣／宜蘭即時報導

宜蘭縣三星鄉大隱五路附近今天下午4點多，一名鄰長去巡果園時，赫然發現有男子坐在水溝旁，呼叫也都沒回應，當下趕緊報警。警方獲報抵達，男子明顯死亡，遺體送福園，待明天相驗釐清死因。

據了解，黃姓鄰長今天前往自家果園時，發現有男子盤腿坐在一旁水深約20公分的水溝裡動也不動，而且叫了幾聲都沒有回應。警消約5點前後獲報抵達，男子已明顯死亡，並未送醫，初步研判無明顯外傷、身體僵硬，沒有打鬥痕跡與外力因素，遺體明日相驗，以釐清確切死因。

據悉，附近鄰長、村長不認識該名死者，其身份有待進一步釐清，後續若有找到家屬，能進一步了解男子相關疾病或用藥史。事發現場沒有交通工具，警方也會調閱周邊監視器，以便案情釐清。

三星有鄰長今天下午在自家果園附近，發現一名男子坐在水溝一動也不動。圖／民眾提供
三星有鄰長今天下午在自家果園附近，發現一名男子坐在水溝一動也不動。圖／民眾提供
該名男子明顯死亡，初步研判無明顯外傷、身體僵硬，死因待釐清。圖／民眾提供
該名男子明顯死亡，初步研判無明顯外傷、身體僵硬，死因待釐清。圖／民眾提供

宜蘭

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