宜蘭三星水溝驚見1男盤腿坐 叫喊無回應已死亡

宜蘭縣三星鄉大隱五路附近今天下午4點多，一名鄰長去巡果園時，赫然發現有男子坐在水溝旁，呼叫也都沒回應，當下趕緊報警。警方獲報抵達，男子明顯死亡，遺體送福園，待明天相驗釐清死因。

據了解，黃姓鄰長今天前往自家果園時，發現有男子盤腿坐在一旁水深約20公分的水溝裡動也不動，而且叫了幾聲都沒有回應。警消約5點前後獲報抵達，男子已明顯死亡，並未送醫，初步研判無明顯外傷、身體僵硬，沒有打鬥痕跡與外力因素，遺體明日相驗，以釐清確切死因。