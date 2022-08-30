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影／逆向超車連環撞 機車騎士挨罰還要賠3車修理費
19歲江姓男子今天近午騎機車趕著去買午餐，在新北市淡水區北新路逆向超車，擦撞到對向駛來的計程車，再失控碰撞同向另1輛機車，造成2車倒地3人摔傷送醫。江男不僅自己機車撞爛，還得賠償另3車2人的修車與醫藥費。
監視器清楚拍下車禍過程，江男騎機車沿北新路前行，接近水碓街口時，道路微向左彎，他違規跨越中央雙黃線，企圖超越同向由32歲廖姓男子騎乘搭載31歲妹妹的黃牌重機。這時對向剛好有1輛由56歲凌姓司機駕駛的計程車，貼近雙黃線迎面駛來。
江男的機車想要穿越計程車和黃牌重機之間，但縫隙太窄，擦撞到計程車之後失控，導致2輛機車碰撞倒地，滑行撞上停在路邊的貨車。2輛機車共3人均摔得多處擦傷，由救護車送醫包紮，沒有大礙。
警方調查後，依違反道路交通管理處罰條例，告發江男跨越雙黃線逆向行駛，可處600以上1800元以下罰鍰，同時將面臨黃牌重機、計程車、貨車修理與醫藥費賠償。無辜挨撞的貨車因違規停在紅線上，也將挨罰600以上1200元以下罰鍰。
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