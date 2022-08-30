台東天后宮建醮 遭人冒製醮彩及醮燈牟利

中央社／ 台東縣30日電

12年1次的台東天后宮建醮活動即將於9月20日舉行，天后宮今天發現有人涉嫌未經廟方同意，擅自製作醮彩和醮燈牟利，呼籲民眾勿受騙。

天后宮今天下午緊急發布聲明表示，最近發現有人涉嫌未經天后宮同意擅自製作醮彩及醮燈，賣給台東市民，天后宮將研究採取法律行動，呼籲涉嫌人即時停止違法行為。

財團法人台東天后宮董事長林有德表示，民國111年9月20日起舉辦的12年1次虎年全台東市七朝祈安清醮建醮活動，建醮委員會早禮聘台東市里鄰長擔任收取建醮丁口錢委員，協調會上訂出收取標準以戶為單位收新台幣800元送2燈1彩；如果要零買，得與天后宮面洽1燈300元、1彩200元。

林有德表示，擔任收取委員者有天后宮發給的識別證，今年由於疫情不少里長表示無法協助收取丁口錢，天后宮不勉強。里長為公信人物，天后宮委託代收丁口錢事項屬服務事項，但不容有人從中圖利。

負責這次建醮科儀的吳明府道長表示，各家戶使用的建醮燈彩都有經過一定的科儀入法，不能隨意製作即販賣圖利，購買的人亦未能蒙神恩庇佑，此一行為令人擔心影響市民錢花了反而未受益；有關單位不應輕忽此一違法行為，主辦單位亦應積極負責維護醮民權益。

吳明府表示，家戶丁口錢買醮燈彩後要寫家人名字由道長等處理文疏上呈天庭，家戶燈彩等今年9月1日建醮燈篙豎起時同步開燈。

林有德表示，台東天后宮自民國51年開始，由當時主委林錦泉及委員會決定台東市每12年舉行1次虎年七朝祈安清醮，今年第6次舉辦成為台東地方盛事之一；由台東天后宮主辦邀請台東各界社會賢達、地方父老、里長、號召信眾戶民響應，以祈求地方安康、祈神酬恩、施鬼祭魂、敬天謝地的謝恩祭典。

天后宮 建醮

延伸閱讀

台東市博愛、新生及博愛、鐵花路口 9月1日啟用科技執法

25年前警兒呂進全遭轟腦成植物人 勇警父：不能廢死！

湖南懷化／江南第一坊 芷江天后宮

攝影師勇救林志穎卻沒認出 發文曝真相：沒這麼偉大！

相關新聞

南投冰店發現「柬埔寨SOS」字條 警動員救她結果氣壞了

柬埔寨拐賣詐騙猖獗，人心惶惶，卻有民眾到南投埔里旅遊，用餐後留下寫有「SOS、柬埔寨、男、壞」字樣的衛生紙求救，店員嚇得...

東北角看人釣魚落海 幸運抓住救生圈爬上礁岩保住一命

謝姓男子今天下午在東北角海岸觀看他人釣魚時，不慎失足落海，還好及時抓到釣客投擲的救生圈，爬上礁岩等待救援。消防局獲報後，...

高雄女子獨坐頂樓女兒牆 搶救不及於警消眼前墜樓

高雄市左營區今天晚間傳出1名女子墜樓，女子墜樓前，有附近住戶發現他她獨自坐在大樓頂樓女兒牆，趕緊報案求救。警、消趕上樓勸...

上半年車禍死亡 高齡者增多

交通部長王國材昨天主持道安說明會，公布今年1至6月交通事故相關統計。今年上半年發生道路交通事故17萬8091件，造成14...

高雄高分院院長交接 莊秋桃退休感性發言

高雄高分院院長莊秋桃今年退休，遺缺由橋頭地方法院院長簡色嬌接任，簡的原任職務則由司法院少家廳副廳長黃莉雲接下。今上午高雄...

新北中和小貨車右轉 33歲騎士嚇一跳自摔險爆頭

周姓男子今天下午騎車行經中和區和城路，疑未注意前方路況，騎到路口時，突然發現一輛小貨車右轉員山路，嚇得急剎，一時重心不穩...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。