影／彰化廂型車逆向「刷一排」防撞桿 警：8月初才新裝

彰化和美鎮彰美路5段昨天清晨一輛廂型車往彰化方向行駛，卻不知為何車輛失控偏移連撞一排防撞桿，10多支防撞桿倒了一排，警方透過監視器找到車主，由於車輛偏移嚴重延續超過100公尺，依據道路交通管理處罰條例不按遵行的方向行駛，可處600元以上1800元以下罰鍰，公所也要向車主索賠。

該路段位在彰化家扶中心門口，這兩天有民眾發現防撞桿東倒西歪，懷疑是被人撞倒，從監視器畫面可見一輛銀色廂型車行經該路段，將路中一整排防撞桿「刷一排」，幾乎沒有一根倖免。

警方指出，由於該處過去常有機車騎士以「切西瓜」方式轉彎，造成車禍，8月9日和美鎮公所才來裝設防撞桿，公所得知被撞壞後，原本擔心找不到車主無法求償，但透過路口監視器已找到車主。

居民指出，防撞桿大部分底部鋼釘被撞歪，要重新再裝回去，倒是第一根確實被撞斷；經了解一支防撞桿價格約600元。

彰化縣議員賴清美今天到場發現沿路20支防撞桿已經傾斜12支，「車子是怎麼開的？」她說，可能是酒駕或精神不繼、滑手機，實在很危險，撞歪的人應該要負責裝回去。彰化家扶中心主任王震光說，歪掉的鋼釘要趕快維修裝回去，否則之後車輛經過可能也有安全疑慮。

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