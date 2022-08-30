影／酒醉男疑跳下台中高美濕地觀景橋 海巡救援

海巡署中部分署第三岸巡隊梧棲安檢所今天清晨接獲台中市警局高美派出所通報，有人在高美濕地景觀橋躍下河床，海巡立即派員到場救援，並通報相關單位到場協助，由台中市消防局第四大隊清水消防分隊將男子救起送醫，發現他酒醉情緒不穩，並通知家人到醫院。

梧棲安檢所今天凌晨5點接獲通報後，立即駕駛行動救援車到高美濕地，抵達現場後即發現，一名男子在橋下水面呈仰躺情形，海巡及消防人員立即徒步下水並以長背板合力男子抬至岸上，現場經瞭解，男子疑似酒醉情緒不穩才在高美濕地景觀橋一躍而下，初步檢視該男子生命跡象穩定，有意識，無明顯外傷，後續由清水消防分隊將男子送梧棲童綜合醫院救護。

第三岸巡隊呼籲，海巡署秉持為民服務的熱忱，民眾若於岸際及港區發現有危難、救生或救難等案件，可立即撥打118免費服務專線或就近向鄰近安檢所報案請求協助，海巡人員將於第一時間投入能量執行救援。

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