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柯文哲推薦海報臉頸遭刮花 中市議員參選人報警

聯合報／ 記者余采瀅曾健祐／台中即時報導

民眾黨台中市中西區市議員參選人許瑞宏，在競選服務處外掛一面民眾黨主席柯文哲的推薦海報，服務處人員今天發現海報遭人破壞，柯文哲的臉遭人刮花，警方獲報後調閱監視器追查中。許瑞宏呼籲不同政治理念的選民，若有不滿之處，應回歸公共討論，避免不理性行為。

許瑞宏競選服務處外騎樓有一面民眾黨主席、台北市長柯文哲的推薦海報，工作人員今天發現覺得「柯P的臉有點怪怪的」，仔細一看柯文哲的臉被刮花，脖子處甚至遭「割喉」，立即報警處理。

警方獲報到場了解，因騎樓有監視器，經調閱監視器影像發現，8月28日下午近2時左右，海報遭可疑男子以尖銳物刮損，警方已鎖定特定對象偵辦中。

許瑞宏表示，掛在服務處門口的柯文哲海報，雖然乍看之下，破壞之處並不明顯，但因為刮花處的位置較高、且海報前通常有放置物品，「很顯然是蓄意破壞」。

許瑞宏說，台灣是民主社會大家可以支持心目中理想的政黨及參選人，但不能以破壞方式表達意見，對此感到痛心，也會盡快更換新的海報。

民眾黨主席柯文哲的推薦海報遭破壞，不僅臉遭人刮花，脖子處甚至遭「割喉」。圖／許瑞宏提供
民眾黨主席柯文哲的推薦海報遭破壞，不僅臉遭人刮花，脖子處甚至遭「割喉」。圖／許瑞宏提供
民眾黨主席柯文哲的推薦海報遭破壞，不僅臉遭人刮花，脖子處甚至遭「割喉」。圖／許瑞宏提供
民眾黨主席柯文哲的推薦海報遭破壞，不僅臉遭人刮花，脖子處甚至遭「割喉」。圖／許瑞宏提供

柯文哲

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