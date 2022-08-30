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影／碧砂漁港清潔包商疑取巧 「自己丟垃圾自己撈」拍照後請款

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市政府委外清潔碧砂漁港清潔工作，有人質疑包商自導、自演、自拍，先丟保特瓶進港區，再由工人打撈，拍照後請款。附近有遊客，包商也不避諱，海巡署安檢所岸巡人員看到，也搖頭說「這很瞎」。

市府產業發展處長黃健峰今天表示，這件事分兩階段處理，當事人丟垃圾進漁港行為，將依漁港法通知說明後，裁處行為人3萬元以上，15萬元以下罰鍰。同時會詢問相關人士釐清狀況，要求包商依契約行事，改善履約作法。

聯合報接獲讀者提供「蒐證影片」表示，今天在碧砂漁港目睹疑清潔公司人員分成兩組，有人從堤防丟保特瓶進水面，拍照後，再由水面搭乘橡皮艇人員前來打撈，再拍照，研判要用形同造假的照片向產發處請款。

投訴者說，今年4月28日就有人拍到包商這種行為，5月1日上傳臉書社團，譏諷岸上投手把垃圾往港內丟，小艇雙人組火速趕來撈起垃圾，岸上投手再拍下「最美麗的KPI核銷照」。沒想到包商沒有節制，今天又看到他們故技重施。

律師林富貴說，清潔契約可能統包或以量計價、以天計價，無論何種形式，業者若以偽造工作紀錄簿內容方式請款，不論是否造成管理機關損害，恐都有涉嫌偽造文書罪嫌；若有違反契約詐領款項行為，另涉詐欺罪。

產發處農漁管理科長周淑慧表示，碧砂漁港清潔作業是以每月5萬元方式，委託包商負責維護漁港陸域、水域清潔。丟垃圾行為人將依漁港法裁處，至於業者若有「自己丟、自己撿」行為，將依合約內容做事實認定，如有違約事項，就依合約辦理。

基隆市政府委外清潔碧砂漁港清潔工作，有人質疑包商先丟垃圾到港內水面，再由工人打撈，過程中自行拍照存證。圖／讀者提供
基隆市政府委外清潔碧砂漁港清潔工作，有人質疑包商先丟垃圾到港內水面，再由工人打撈，過程中自行拍照存證。圖／讀者提供
基隆市政府委外清潔碧砂漁港清潔工作，有人質疑包商先丟垃圾到港內水面，再由工人打撈，過程中自行拍照存證。圖／讀者提供
基隆市政府委外清潔碧砂漁港清潔工作，有人質疑包商先丟垃圾到港內水面，再由工人打撈，過程中自行拍照存證。圖／讀者提供
基隆市政府委外清潔碧砂漁港清潔工作，有人質疑包商先丟垃圾到港內水面，再由工人打撈，過程中自行拍照存證。圖／讀者提供
基隆市政府委外清潔碧砂漁港清潔工作，有人質疑包商先丟垃圾到港內水面，再由工人打撈，過程中自行拍照存證。圖／讀者提供

碧砂漁港 海巡署 偽造文書

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