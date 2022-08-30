人口販運桃園破12人外役監逃犯也遭逮 鄭文燦頒獎肯定

柬埔寨跨國人口販運層出不窮，台灣政府努力營救中，而桃園8月以來共破獲人口販運案件共3案12人，其中4人經桃園地檢察署聲請羈押獲准；而桃園花蓮自強外役監2名受刑人逃逸，其中29歲的許姓受刑人脫逃6天後在苗栗落網；桃園市長鄭文燦今特地前往中壢警分局頒獎，感謝辛勤的員警打擊不法，守護民眾安全。

國人遭詐騙出境受妨害自由案受重視，今由鄭文燦頒獎，其中中壢警分局於8月3日破獲林姓嫌犯等6人；桃園警分局於8月19及22日破獲陳姓嫌犯等5人；八德警分局於6月26日破獲胡姓嫌犯1人。

鄭文燦表示，人口販運具高難度，尤其跨國犯罪，台人在國外遭受到自由通訊限制，偵辦上相對困難，需要逐一抽絲剝繭，包括釐清被害人的背景、交往關係，求職訊息來源等，終於能夠把上游犯罪集團查獲。

鄭文燦也呼籲民眾國外求職需要避開這些陷阱，也感謝警方找出被害人網絡，順藤摸瓜找到源頭，防止其他被害人受害。

而花蓮外役監脫逃人犯許男22日收假返監報到，未料逾假6天脫逃未歸，龍潭警分局接獲情資許於27日晚間在苗栗出現，隨即組成專案小組追緝，經過2小時的查緝，於28日凌晨在苗栗縣竹南鎮查獲，逮捕過程順利無人員受傷。