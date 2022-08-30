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夫工時長忽略家庭 女怨「像一人維持婚姻」抱孩想不開

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市林姓女子，不滿先生在外工作時間爆長，她要獨自面對帶小孩、處理家庭瑣事，抱怨整段婚姻，好似只有她一人維持。周日（28日）中午12時許，她抱著3歲女兒，來到住處頂樓狀似輕生。警方獲報趕抵，趁林女不注意，衝前一把將女童抱下，結束一場虛驚。

據了解，林姓女子（40歲）與先生結婚多年，兩人育有一名3歲女兒，林女婚後在家相夫教子，但因先生工作時間爆長，無法與她分擔家務，家中瑣事及照看小孩落在他一人身上，讓她諸多抱怨好似「這段婚姻只有她一人在維持」

周日（28日）中午12時許，她因此情緒崩潰，抱著女兒走上新北市樹林住處頂樓，隨即站在女兒牆旁狀似輕生。樹林警分局樹林派出所警員黃品智、陳蓁觀獲報前往，林女見警情緒失控，差點要把小孩往樓下推去，口中還要警「走開」。

警趕緊站旁給予安撫，並分散林女注意，一警趁機衝前，一把將林女女兒抱下來，結束一場虛驚，事後警方帶回安置，聯繫林女家屬前來帶回，後續通報社工協處。

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警衝前抱下小孩，安撫受驚女童。記者曾伯愷／翻攝
警衝前抱下小孩，安撫受驚女童。記者曾伯愷／翻攝
警方控制林女，並給予安撫。記者曾伯愷／翻攝
警方控制林女，並給予安撫。記者曾伯愷／翻攝
新北市樹林一名女子，抱著小孩狀似輕生，警衝前一把將小孩搶下，結束一場虛驚。記者曾伯愷／翻攝
新北市樹林一名女子，抱著小孩狀似輕生，警衝前一把將小孩搶下，結束一場虛驚。記者曾伯愷／翻攝

婚姻

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