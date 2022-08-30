阻詐騙！竹市警打詐隊邀光復高中籃球隊拍反詐影片

詐騙案猖獗，新竹市警局統計，今年1至8月份受理案件中最常見3類詐騙手法依序為「假投資」(占18.71%)、「ATM解除分期付款」及「假網拍」(各占15.99%)；為強化「新竹市打詐隊」與反詐騙宣導教育連結性，警方今「光復高中籃球隊」聯手進行反詐宣導，希望有效帶動全民防詐意識。

警方指出，轄內最常見3類詐騙手法依序為「假投資」(占18.71%)、「ATM解除分期付款」及「假網拍」(各占15.99%)，而財損金額以「假投資」最高；而近期流傳不明簡訊「紓困補助」，假冒衛福部名義誘導民眾於簡訊中網址輸入個資的詐騙件數有增加趨勢，新竹市防詐宣導團陸續辦理一系列反詐騙宣導活動，提醒市民慎防遭詐騙。

警方今特邀轄內運動界新興亮點「光復高中籃球隊」聯手進行反詐宣導，以該球隊陽光、清新、正面等形象及在新竹地區的高人氣，帶動市民防詐意識，期有效減少市民遭詐騙情事發生。

活動中警察局長郭士傑以風趣詼諧、機智幽默的談話與籃球隊隊員互動，現場歡笑聲不斷，氣氛熱烈，年輕球隊更直呼「原來警察杯杯好好聊喔」、「我第一次跟警察聊天，一開始還很擔心的腳發抖，想不到居然會笑到歪腰」、「路上的警察看起來很兇，原來那是認真專業的表情」。