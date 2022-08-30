快訊

美議員4月來訪 華航董事會今拍板訂購16架波音787-9客機

張善政涉抄襲延燒 藍營狀告鄭文燦、鄭運鵬違反選罷法

棒球／彭政閔連手套都沒有 網友熱議大聯盟開球儀式太隨便？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

阻詐騙！竹市警打詐隊邀光復高中籃球隊拍反詐影片

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導

詐騙案猖獗，新竹市警局統計，今年1至8月份受理案件中最常見3類詐騙手法依序為「假投資」(占18.71%)、「ATM解除分期付款」及「假網拍」(各占15.99%)；為強化「新竹市打詐隊」與反詐騙宣導教育連結性，警方今「光復高中籃球隊」聯手進行反詐宣導，希望有效帶動全民防詐意識。

警方指出，轄內最常見3類詐騙手法依序為「假投資」(占18.71%)、「ATM解除分期付款」及「假網拍」(各占15.99%)，而財損金額以「假投資」最高；而近期流傳不明簡訊「紓困補助」，假冒衛福部名義誘導民眾於簡訊中網址輸入個資的詐騙件數有增加趨勢，新竹市防詐宣導團陸續辦理一系列反詐騙宣導活動，提醒市民慎防遭詐騙。

警方今特邀轄內運動界新興亮點「光復高中籃球隊」聯手進行反詐宣導，以該球隊陽光、清新、正面等形象及在新竹地區的高人氣，帶動市民防詐意識，期有效減少市民遭詐騙情事發生。

活動中警察局長郭士傑以風趣詼諧、機智幽默的談話與籃球隊隊員互動，現場歡笑聲不斷，氣氛熱烈，年輕球隊更直呼「原來警察杯杯好好聊喔」、「我第一次跟警察聊天，一開始還很擔心的腳發抖，想不到居然會笑到歪腰」、「路上的警察看起來很兇，原來那是認真專業的表情」。

郭士傑更邀光復高中籃球隊的小球星們多向籃球隊粉絲們宣導反詐騙知能，勿輕信網友進行投資，另赴境外求職時，應謹慎查證，留意詐騙話術及不合理的利率及薪資待遇。並提醒詐騙手法不斷翻新，加入Line「165防騙宣導」及新竹市警察局（刑警大隊）臉書粉絲專頁，隨時關注詐騙新手法。

活動中警察局長郭士傑以風趣詼諧、機智幽默的談話與籃球隊隊員互動，現場歡笑聲不斷，氣氛熱烈。記者王駿杰／攝影
活動中警察局長郭士傑以風趣詼諧、機智幽默的談話與籃球隊隊員互動，現場歡笑聲不斷，氣氛熱烈。記者王駿杰／攝影
活動中警察局長郭士傑以風趣詼諧、機智幽默的談話與籃球隊隊員互動，現場歡笑聲不斷，氣氛熱烈。記者王駿杰／攝影
活動中警察局長郭士傑以風趣詼諧、機智幽默的談話與籃球隊隊員互動，現場歡笑聲不斷，氣氛熱烈。記者王駿杰／攝影

詐騙 警察 新竹

延伸閱讀

高虹安考察竹市基礎建設 沈慧虹批對新竹關心選舉限定

竹市汙水下水道建置落後竹竹苗 高虹安訪水資中心

3台男柬埔寨被槍殺震驚各界 雲林警方上街加強防詐宣導

PLG／夢想家租借球員 鄭子洋轉戰柏力力

相關新聞

影／彰化廂型車逆向「刷一排」防撞桿 警：8月初才新裝

彰化和美鎮彰美路5段昨天清晨一輛廂型車往彰化方向行駛，卻不知為何車輛失控偏移連撞一排防撞桿，10多支防撞桿倒了一排，警方...

影／碧砂漁港清潔包商疑取巧 「自己丟垃圾自己撈」拍照後請款

基隆市政府委外清潔碧砂漁港清潔工作，有人質疑包商自導、自演、自拍，先丟保特瓶進港區，再由工人打撈，拍照後請款。附近有遊客，包商也不避諱，海巡署安...

影／逆向超車連環撞 機車騎士挨罰還要賠3車修理費

19歲江姓男子今天近午騎機車趕著去買午餐，在新北市淡水區北新路逆向超車，擦撞到對向駛來的計程車，再失控碰撞同向另1輛機車...

男釣客在台中港北防波堤突無呼吸心跳 送醫急救撿回命

一名61歲男釣客今天下午在台中港北防波堤釣魚時，突然意識不清昏倒，被發現時已無呼吸心跳，急送醫院搶救，目前已恢復呼吸心跳...

台中北屯中正露營區虎頭蜂出沒 2對男女遭蜂螫傷送醫

台中市消防局在今天下午3時許獲報，北屯區中正露營區有人遭蜜蜂螫傷，消防局到場後，確認有2對年約20多歲的男女遭虎頭蜂螫傷，身上約...

新北上半年車禍死亡人數154人 較去年同期增加32人

新北市府今日舉辦道安大會，其中今年1至6月底的交通事故死亡人數達154人，較去年同期增加32人。新北市長侯友宜透過視訊參...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。