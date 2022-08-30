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323人共被騙2.2億元！精品公司稱「買鑽石還拿禮券」！還誆鑽石借展拿去典當

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

恆耀國際精品公司6年前招攬會員，宣稱買鑽石可打折、換禮券，年獲利最高18%等誘因，吸引323人加入會員投資，從公司成立到被查獲為止的5年間，違法吸金2.2億餘元，檢方偵結後依違反銀行法、詐欺等罪起訴主嫌曾麒峵及集團成員共11人。

檢調查出，曾麒峵（45歲，入監執行中）過去曾以「璀璨國際珠寶」名義，對外違法吸金，被判刑4年確定，但他在璀璨案曝光後另起爐灶，又以同樣手法，與友人林子勛（43歲）合作，2016年10月成立恆耀國際精品公司，對外招募民眾成為恆耀公司的VIP會員。

曾男等人宣稱，VIP會員購買鑽石可打8折，可交由恆耀公司代為保管，每投資單位為10萬元，每月公司會依投資單位發放不同面額的禮劵，禮券可兌換等值商品或折換現金，每年最高可獲得年利率18%的禮劵，若有盈餘，事後可以原價向投資人回購鑽石，形同保證還本，吸引投資人注資。

有人投入數十萬元，也有人砸入百萬元成為VIP，5年來累計吸引323人加入，吸金逾2.2億元。去年9月，林男在公司召集副理以上幹部，宣稱「公司要向VIP會員借用彩鑽展覽，展覽後會歸還」、「有大陸廠商想購買鑽石，VIP會員鑽石被買走可優先拿回本金」等理由，由幹部向投資人借鑽石。

結果鑽石「有借無還」，下落不明，會員交付的鑽石全被林男拿去典當換取現金，因投資人拿不到鑽石，紛紛向檢警調報案；調查局南機站今年4月27日報請雄檢黑金主任檢察官宋文宏、檢察官許紘彬指揮，到高雄、台南6處搜索，扣到電腦、彩鑽、戒指等物，帶回林男在內共9人。

檢調查出，恆耀公司實際負責人為林子勛（44歲），由曾麒峵（45歲）擔任總監，負責人事、教育訓練等業務，另黃姓男子和楊姓女子分別為人頭負責人、總監特助，其餘人則為公司員工。

檢方偵辦時，林男坦承將投資人彩鑽拿去典當，但否認詐欺，稱是跟會員借鑽石，但曾男則反咬是林男以虛構理由，向投資人詐取彩鑽典當。檢方綜合公司成員、投資人說法，及查扣的收支統計表等物，認定恆耀國際精品涉及違法吸金，偵結後依法將集團11名成員起訴。

恆耀國際精品公司對外招攬會員投資鑽石，5年來非法吸金2.2億；圖為檢調搜索查扣該公司持有的鑽石首飾。記者張議晨／翻攝
恆耀國際精品公司對外招攬會員投資鑽石，5年來非法吸金2.2億；圖為檢調搜索查扣該公司持有的鑽石首飾。記者張議晨／翻攝

鑽石 吸金 幹部

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