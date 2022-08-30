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逾期移工強占宿舍耍賴不走 老鄉不忍了檢舉！3人慘被逮

聯合報／ 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市一名移工去年失聯，但在外藏身不易，日前帶2名同夥跑回舊雇主位在中壢區宿舍，強占沙發為床，引發同住其他移工不滿並檢舉；移民署桃園專勤隊蒐證後昨晚上門逮人，成功查緝3名失聯移工到案，將繼續追查幕後非法雇主。

移民署桃園市專勤隊日前接獲情資，中壢區有移工透過雇主向專勤隊檢舉失聯移工，調查發現是越南籍失聯移工「阿效」（28歲）在今年6月間夥同另2名失聯移工，擅自至前雇主租用的合法移工宿舍藏匿，因行為不檢點引起其他合法移工們相當不滿。

專勤隊派員多次場勘蒐證後，昨天晚上8時許發動突擊，幹員入宿舍逐間查察，其中一名越南籍失聯移工「阿舍」見大勢已去，拔腿狂奔，但被移民官包圍逮回，連同「阿效」、另一名失聯移工，3人都被帶回收容。

專勤隊調查，「阿效」2019年5月起來台任製造業技工，去年5月在同鄉鼓吹下逃逸，藏匿北部地區非法打工，近期因聽聞不少同鄉陸續遭查獲遣返，今年6月持逃逸時留存的宿舍鑰匙，偷偷潛回原雇主的宿舍內占住，又不顧宿舍內其他6名合法移工反對，再邀2非法移工同住。

據調查，其他合法移工不滿空間有限，卻遭人強佔客廳沙發為床、隨意使用廚浴設備，3人更無意分攤水電費用，更令人惱怒，但忌憚「阿效」等人為人霸道，敢怒不敢言，忍讓2個月才終於受不了。

桃園市專勤隊隊長荊少安表示，桃園市專勤隊強力執法，8月已查獲139名逾期外來人士，將持續依轄區特性，實施不定期、不定時查察，另針對人口販運及違法就業服務法案件加強執法，民眾如有發現人口販運或非法外來人口蹤跡，可就近向各地專勤隊檢舉。

3名越南籍失聯移工強占合法移工宿舍2個月，引發同鄉不滿，向專勤隊檢舉，昨晚全落網。記者楊湛華／翻攝
3名越南籍失聯移工強占合法移工宿舍2個月，引發同鄉不滿，向專勤隊檢舉，昨晚全落網。記者楊湛華／翻攝
越南籍失聯移工「阿舍」見專勤隊上門查緝，拔腿就跑，但馬上被攔下逮捕。記者楊湛華／翻攝
越南籍失聯移工「阿舍」見專勤隊上門查緝，拔腿就跑，但馬上被攔下逮捕。記者楊湛華／翻攝
3名越南籍失聯移工強占合法移工宿舍，占用客廳沙發為床、隨意使用廚浴設備，也無意分攤水電費用，引發同鄉不滿。記者楊湛華／翻攝
3名越南籍失聯移工強占合法移工宿舍，占用客廳沙發為床、隨意使用廚浴設備，也無意分攤水電費用，引發同鄉不滿。記者楊湛華／翻攝

移工 宿舍 桃園

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