逾期移工強占宿舍耍賴不走 老鄉不忍了檢舉！3人慘被逮

桃園市一名移工去年失聯，但在外藏身不易，日前帶2名同夥跑回舊雇主位在中壢區宿舍，強占沙發為床，引發同住其他移工不滿並檢舉；移民署桃園專勤隊蒐證後昨晚上門逮人，成功查緝3名失聯移工到案，將繼續追查幕後非法雇主。

移民署桃園市專勤隊日前接獲情資，中壢區有移工透過雇主向專勤隊檢舉失聯移工，調查發現是越南籍失聯移工「阿效」（28歲）在今年6月間夥同另2名失聯移工，擅自至前雇主租用的合法移工宿舍藏匿，因行為不檢點引起其他合法移工們相當不滿。

專勤隊派員多次場勘蒐證後，昨天晚上8時許發動突擊，幹員入宿舍逐間查察，其中一名越南籍失聯移工「阿舍」見大勢已去，拔腿狂奔，但被移民官包圍逮回，連同「阿效」、另一名失聯移工，3人都被帶回收容。

專勤隊調查，「阿效」2019年5月起來台任製造業技工，去年5月在同鄉鼓吹下逃逸，藏匿北部地區非法打工，近期因聽聞不少同鄉陸續遭查獲遣返，今年6月持逃逸時留存的宿舍鑰匙，偷偷潛回原雇主的宿舍內占住，又不顧宿舍內其他6名合法移工反對，再邀2非法移工同住。

據調查，其他合法移工不滿空間有限，卻遭人強佔客廳沙發為床、隨意使用廚浴設備，3人更無意分攤水電費用，更令人惱怒，但忌憚「阿效」等人為人霸道，敢怒不敢言，忍讓2個月才終於受不了。