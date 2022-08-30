52歲孫涉拐杖痛毆阿嬤致死 無殺人犯意、檢方請求重刑

嘉義縣水上鄉52歲江姓男子曾毆打87歲祖母，法院核發保護令後僅隔2個月，兩人再起爭執拉扯，他涉持拐杖痛毆，直到發覺出血才請鄰居通報送醫，但祖母因腹腔出血休克不治；嘉義地檢署認定，他當下情緒失控、攻擊力道難拿捏，沒殺人犯意，今天依傷害直系血親尊親屬致死等罪嫌起訴。

檢方指出，建請法官考量江姓男子多次涉傷害、妨害公務、違反家暴法等案，服完刑不到5年再故意犯案，且不顧祖母年事已高，竟屢屢家暴，盼從重量刑。在押中的江姓男子預計近日移審法院。

檢方調查，江姓男子先前無業，年初毆打、恐嚇祖母，警方協助聲請通常保護令，嘉義地院3月1日核發，要求江不得對祖母家暴及騷擾的聯絡行為，不料5月4日晚間9點多，江姓男子在水上鄉住處又和祖母起爭執。

江姓男子當時與祖母拉扯，導致她的頭撞到東西，接著更拿拐杖痛毆祖母的腹部、胸、背、四肢等，直到發現祖母頭皮流血、嘴唇擦傷、身體多處瘀傷等，才對鄰居喊「阿嬤受傷」，鄰居趕緊報案請求救護車，將江姓老婦送醫。

不過醫院急救發現，江姓老婦身體多處瘀傷、肝臟沾黏組織撕裂傷，導致組織及腹腔出血，形成低容積性休克，搶救後同天晚間10點多宣告不治。

江姓男子於消防人員到場救護時，就承認毆打祖母，應訊時也自白整個過程，不過檢方認為說詞避重就輕、有逃亡之虞，聲請羈押獲准。