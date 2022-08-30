快訊

美議員4月來訪 華航董事會今拍板訂購16架波音787-9客機

張善政涉抄襲延燒 藍營狀告鄭文燦、鄭運鵬違反選罷法

棒球／彭政閔連手套都沒有 網友熱議大聯盟開球儀式太隨便？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

52歲孫涉拐杖痛毆阿嬤致死 無殺人犯意、檢方請求重刑

聯合報／ 記者林伯驊／嘉義即時報導

嘉義縣水上鄉52歲江姓男子曾毆打87歲祖母，法院核發保護令後僅隔2個月，兩人再起爭執拉扯，他涉持拐杖痛毆，直到發覺出血才請鄰居通報送醫，但祖母因腹腔出血休克不治；嘉義地檢署認定，他當下情緒失控、攻擊力道難拿捏，沒殺人犯意，今天依傷害直系血親尊親屬致死等罪嫌起訴。

檢方指出，建請法官考量江姓男子多次涉傷害、妨害公務、違反家暴法等案，服完刑不到5年再故意犯案，且不顧祖母年事已高，竟屢屢家暴，盼從重量刑。在押中的江姓男子預計近日移審法院。

檢方調查，江姓男子先前無業，年初毆打、恐嚇祖母，警方協助聲請通常保護令，嘉義地院3月1日核發，要求江不得對祖母家暴及騷擾的聯絡行為，不料5月4日晚間9點多，江姓男子在水上鄉住處又和祖母起爭執。

江姓男子當時與祖母拉扯，導致她的頭撞到東西，接著更拿拐杖痛毆祖母的腹部、胸、背、四肢等，直到發現祖母頭皮流血、嘴唇擦傷、身體多處瘀傷等，才對鄰居喊「阿嬤受傷」，鄰居趕緊報案請求救護車，將江姓老婦送醫。

不過醫院急救發現，江姓老婦身體多處瘀傷、肝臟沾黏組織撕裂傷，導致組織及腹腔出血，形成低容積性休克，搶救後同天晚間10點多宣告不治。

江姓男子於消防人員到場救護時，就承認毆打祖母，應訊時也自白整個過程，不過檢方認為說詞避重就輕、有逃亡之虞，聲請羈押獲准。

檢方認為，祖孫之間應沒有積怨，江姓男子以枴杖毆打祖母，造成的多為表淺擦挫傷，沒重大傷害，發現流血後也立即請鄰居叫救護車，他主觀上應無殺人意圖，是因情緒失控，攻擊力道難掌握，加上祖母年邁，但他應可預見如此恐釀祖母死亡，依違反民事通常保護令、傷害直系血親尊親屬致死罪嫌起訴。

嘉義縣水上鄉52歲江姓男子曾毆打87歲祖母，檢方今依傷害直系血親尊親屬致死等罪嫌起訴。圖為當時偵辦此案的水上警分局。圖／翻攝水上分局臉書
嘉義縣水上鄉52歲江姓男子曾毆打87歲祖母，檢方今依傷害直系血親尊親屬致死等罪嫌起訴。圖為當時偵辦此案的水上警分局。圖／翻攝水上分局臉書

嘉義 家暴 救護車

延伸閱讀

自稱嚇到漏尿！她捅男友15.5公分「傷口比刀刃還長」 判13年刑

苗栗女子不滿丈夫家暴 逃到台中梧棲仍被找到遭打傷

男星家暴「捶妻掐脖弄死妳」影片曝光　妻：懷孕7個月時就被打

電線桿驚見神還原「18世紀名畫」萬人看呆：還拿根拐杖 靈魂畫家竟是牠

相關新聞

影／彰化廂型車逆向「刷一排」防撞桿 警：8月初才新裝

彰化和美鎮彰美路5段昨天清晨一輛廂型車往彰化方向行駛，卻不知為何車輛失控偏移連撞一排防撞桿，10多支防撞桿倒了一排，警方...

影／碧砂漁港清潔包商疑取巧 「自己丟垃圾自己撈」拍照後請款

基隆市政府委外清潔碧砂漁港清潔工作，有人質疑包商自導、自演、自拍，先丟保特瓶進港區，再由工人打撈，拍照後請款。附近有遊客，包商也不避諱，海巡署安...

影／逆向超車連環撞 機車騎士挨罰還要賠3車修理費

19歲江姓男子今天近午騎機車趕著去買午餐，在新北市淡水區北新路逆向超車，擦撞到對向駛來的計程車，再失控碰撞同向另1輛機車...

男釣客在台中港北防波堤突無呼吸心跳 送醫急救撿回命

一名61歲男釣客今天下午在台中港北防波堤釣魚時，突然意識不清昏倒，被發現時已無呼吸心跳，急送醫院搶救，目前已恢復呼吸心跳...

台中北屯中正露營區虎頭蜂出沒 2對男女遭蜂螫傷送醫

台中市消防局在今天下午3時許獲報，北屯區中正露營區有人遭蜜蜂螫傷，消防局到場後，確認有2對年約20多歲的男女遭虎頭蜂螫傷，身上約...

新北上半年車禍死亡人數154人 較去年同期增加32人

新北市府今日舉辦道安大會，其中今年1至6月底的交通事故死亡人數達154人，較去年同期增加32人。新北市長侯友宜透過視訊參...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。