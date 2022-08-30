聽新聞
test
0:00 / 0:00
52歲孫涉拐杖痛毆阿嬤致死 無殺人犯意、檢方請求重刑
嘉義縣水上鄉52歲江姓男子曾毆打87歲祖母，法院核發保護令後僅隔2個月，兩人再起爭執拉扯，他涉持拐杖痛毆，直到發覺出血才請鄰居通報送醫，但祖母因腹腔出血休克不治；嘉義地檢署認定，他當下情緒失控、攻擊力道難拿捏，沒殺人犯意，今天依傷害直系血親尊親屬致死等罪嫌起訴。
檢方指出，建請法官考量江姓男子多次涉傷害、妨害公務、違反家暴法等案，服完刑不到5年再故意犯案，且不顧祖母年事已高，竟屢屢家暴，盼從重量刑。在押中的江姓男子預計近日移審法院。
檢方調查，江姓男子先前無業，年初毆打、恐嚇祖母，警方協助聲請通常保護令，嘉義地院3月1日核發，要求江不得對祖母家暴及騷擾的聯絡行為，不料5月4日晚間9點多，江姓男子在水上鄉住處又和祖母起爭執。
江姓男子當時與祖母拉扯，導致她的頭撞到東西，接著更拿拐杖痛毆祖母的腹部、胸、背、四肢等，直到發現祖母頭皮流血、嘴唇擦傷、身體多處瘀傷等，才對鄰居喊「阿嬤受傷」，鄰居趕緊報案請求救護車，將江姓老婦送醫。
不過醫院急救發現，江姓老婦身體多處瘀傷、肝臟沾黏組織撕裂傷，導致組織及腹腔出血，形成低容積性休克，搶救後同天晚間10點多宣告不治。
江姓男子於消防人員到場救護時，就承認毆打祖母，應訊時也自白整個過程，不過檢方認為說詞避重就輕、有逃亡之虞，聲請羈押獲准。
檢方認為，祖孫之間應沒有積怨，江姓男子以枴杖毆打祖母，造成的多為表淺擦挫傷，沒重大傷害，發現流血後也立即請鄰居叫救護車，他主觀上應無殺人意圖，是因情緒失控，攻擊力道難掌握，加上祖母年邁，但他應可預見如此恐釀祖母死亡，依違反民事通常保護令、傷害直系血親尊親屬致死罪嫌起訴。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言