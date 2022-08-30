好心捐款人請注意 又有人冒用「鎮瀾兒童家園」行騙

鎮瀾兒童家園今天提醒，昨晚開始，又有詐騙集團冒用家園名義打電話給捐款人，因為曾發生過假冒家園的詐騙案，有捐款人被詐騙，鎮瀾兒童家園呼籲捐款人注意提防詐騙電話，不要提供任何資料，不要前往操作ATM。

兒童家園表示，昨天有捐款人陸續向家園反應接獲詐騙電話，家園已緊急先發簡訊，並在家園臉書、官網、鎮瀾宮網站提醒，今天再紙本郵寄防詐騙訊息，多方宣導提醒，希望讓大家提高警覺，目前以提醒捐款人提高警覺為因應方向。

台中大甲鎮瀾宮附設鎮瀾兒童家園公益網站，因委託的網路軟體公司遭駭客入侵，導致捐助者資料外洩，近300名捐款者曾接獲詐騙電話，至少有8人被騙，詐騙金額達90多萬元，檢警循線逮獲詐團陳姓車手及共犯葉男，查出2人涉及向3捐款者詐財13萬餘元，台中地檢署今年3月依加重詐欺及洗錢罪嫌將兩人起訴，並持續擴大偵辦。

起訴書指出，陳男（21歲）、葉男（22歲）是詐團成員，陳依葉指示拿取人頭帳戶提款卡，提領被害人遭詐騙款項後，再交付給葉；詐團在去年8月1日，佯稱鎮瀾兒童家園員工先後打電話給王姓民眾，謊稱因系統設定錯誤，每月扣款500元，再假冒郵局行員謊稱欲解除設定，需按指示操作提款機，向王詐財9萬元。

詐團又以鎮瀾兒童家園員工名義先後撥打電話給陳姓、薛姓民眾，謊稱因捐贈扣款失敗、電腦作業錯誤，若欲解除定，需按指示操作款機，向陳詐財2萬元、向薛詐財2萬多元。