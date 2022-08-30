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邊吃蚵仔麵線談判債務破局 2嫌當眾亮西瓜刀砍人
新北市1名林姓男子，26日晚間在三重區公園街的蚵仔麵線攤與人協商債務破局，對方2名林姓男子隨即掏出西瓜刀，砍傷林男的頭部和手部，搭車逃逸。警方獲報，2個小時之後便逮捕嫌犯，依傷害罪嫌移送法辦。
警方於26日晚間8時許，獲報麵線攤有人持刀打架，趕抵時只剩39歲林男受傷蹲坐在路旁，協助救護車送醫包紮後調查，林男聲稱是幫姊姊協調債務糾紛，但不願透露何種債務與金額，談判過程起口角衝突，對方掏出西瓜刀當眾砍人。
警方調閱監視器發現，2名嫌犯共乘1輛白色轎車抵達，砍人之後隨即搭乘同1輛車離去，鎖定車號循線追查，分別在新店、萬華逮捕持刀砍人的41歲、39歲林姓男子、以及負責開車接應的54歲曹姓男子，當時車上還有另1名李姓男子也被通知到案。2名林男坦承動手砍人，警詢後依傷害罪嫌移送新北地檢署偵辦。
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