邊吃蚵仔麵線談判債務破局 2嫌當眾亮西瓜刀砍人

新北市1名林姓男子，26日晚間在三重區公園街的蚵仔麵線攤與人協商債務破局，對方2名林姓男子隨即掏出西瓜刀，砍傷林男的頭部和手部，搭車逃逸。警方獲報，2個小時之後便逮捕嫌犯，依傷害罪嫌移送法辦。

警方於26日晚間8時許，獲報麵線攤有人持刀打架，趕抵時只剩39歲林男受傷蹲坐在路旁，協助救護車送醫包紮後調查，林男聲稱是幫姊姊協調債務糾紛，但不願透露何種債務與金額，談判過程起口角衝突，對方掏出西瓜刀當眾砍人。