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南市府跨局處動員 調整號制加派警力 開學路況不卡卡

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導

高國中小今天開學，由於新學年開學季期間，新生家長因不熟悉接送流程及校園周邊道路環境而困在車陣當中，造成交通堵塞，台南市政府跨局處合作，開學前即針對校園周邊交通號誌、標線、行人動線及管制措施等通盤檢討，並加派警力協助疏導，交通局表示，早上市區路況尚順暢。

交通局長王銘德說，開學前市長黃偉哲針對開學後通學安全及衍生交通壅塞問題，即指示要加強應變措施，依去年尖峰時段統計數據發現，開學首周上午7到8時汽車流量較暑假期間增加10%、機車流量更增加16%，因此針對市區校園周邊易壅塞路段，於開學前調整健康、府前、金華、南門、西門及公園路號誌時制。

並由智慧交通中心加強監控路段旅行時間變化，透過CCTV攝影機掌握即時路況情形，必要時調整綠燈秒數及通報警察局協助，校園周邊重要路口也由警察局加派警力與義交，以及各校導護志工協助疏導交通，維持行車秩序與學童安全。

他表示，除了交通壅塞問題外，校園通學環境改善同樣重要，市府團隊每年9月新學期開學前即盤點各校周邊道路設施，進行實地現勘與研提各項改善措施，今年已有76校提出需求，內容包括新增或調整號誌、標誌與標線，上、放學協助指揮交通及違停取締等，並專案列管辦理進度，以期維護年輕學子用路安全。

王銘德也呼籲，家長到校時確實遵守各校接送區規範，用路人於上、放學時段經過校園周邊也應遵守標線、號誌與現場員警指揮循序前進，共同營造有序的道路環境。

台南市交通局迎接開學，事前做好規畫，今天市區交通順暢。記者鄭惠仁／翻攝
台南市交通局迎接開學，事前做好規畫，今天市區交通順暢。記者鄭惠仁／翻攝

警察 台南 標誌

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