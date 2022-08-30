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老翁雙溪爬山失聯2天 女兒臉書社團貼文請山友協助找人
一名老翁前天到新北雙溪地區爬山迷路，前晚打電話向消防局求助，後來疑手機沒電失聯。救難人員搜救到昨晚仍未發現老翁，今天繼續上山搜救。老翁的女兒今天凌晨在臉書登山社團貼文，說她的爸爸有心血管疾病，請山友協助找尋。
新北市消防局「119」救災救護指揮中心28日晚上7點55分，接獲70多歲老翁打電話求救，指他當天早上8點從牡丹火車站步行入山，結果迷路了，自行研判當時的位置在草山戰備道與燦光寮間，附近有挖土機，像是有工程在施工。
警、義消和員警前晚上山搜救到昨天凌晨3點多，未發現老翁行蹤，暫停搜尋任務。昨天上午9點救難人員分成兩路再上山搜尋，並出動空拍機擴大視野，到昨晚沒找到人，今天上午第三度動員搜救。
老翁女兒今天凌晨在臉書「登山通報站」社團貼文，告知山友她的爸爸身高約175公分、體型高瘦、平頭、白髮，穿著大約藍色橫條上衣、短褲，背迷彩後背包，有帶登山杖，前天登山至今未歸，手機轉語音，連繫不上他。
老翁的女兒說，已知資訊是她的爸爸前往雙溪、貢寮一帶爬山，最後求救電話 訊號在草嶺戰備道與燦光寮間，附近有挖土機。她的爸爸有心血管疾病，請山友協尋。
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