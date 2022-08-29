高雄這2所大學校園有治安死角 校方說話了

台南長榮大學馬來西亞鍾姓女大生命案，將滿2年，一條人命換來整晚燈火通明，讓該校學生驚呼和2年前天差地別；高雄樹德科技大學和高師大燕巢校區，也因環山產業道路有治安需求，除警方建議加裝監視器，2校分別繪製校安地圖、定期召開校安會議及警衛每小時校園巡查，以維師生安全。

高雄市教育局和市警局彙整改善校園安全，其中，樹科大校園周邊興龍路及大山巷，以及高師大燕巢校區學校後門環山產業道路因未建置監視設備，在高雄所有的大學校區內，成為唯二被列入加裝監視器考量的大學。

樹德科大學務長顏世慧表示，經岡山分局實勘，校園周圍進入停車場大山巷附近角落因較陰暗，進出處會設2支監視器，興龍路處暫不需要，燈光照射角度已經調整。

顏世慧指出，學校針對學生也會定期進行生活滿意度調查，學生對校安有任何意見，可提出讓學校改善。學校也繪製校園安全地圖，標明求救處與AED安置處，另有手機APP可讓學生直接聯絡校安中心。

高師大校長吳連賞則表示，2年前馬來西亞女大生命案發生後，高師大在時任燕巢區長邱瑞金的協助下，向市府爭取了燕巢校區後門環山產業道路的照明設備，讓此處不再陰暗；最近岡山分局商議在後門口環山產業道路架設2支監視器，維護師生安全。

吳連賞指出，高師大非常重視校安問題，除定期召開校安會報外，並由警衛及保全人員每1小時定期巡查。

高師大陳同學說，燕巢校區後門的確比較偏僻，女同學都盡量從大門口進出。同學都贊成多多裝設照明和監視器，晚上進出也會結伴，並注意有沒有人尾隨。

長榮大學發生女大生命案悲劇後，台南市事後檢討推動「健全路燈、社區安全巡查機制」：1年多來協調長榮大學校安中心、學校附近社區巡守隊也相互合作，加強路燈巡查、社區守望相助。

由於照明不足易成治安死角，台南市除要求台電配合優先汰換各學區周遭路燈線路開關，並增設路燈緊急供電系統設備，作為停電的緊急供電；亮度容易衰退、較易故障的鈉氣燈全面汰換為LED路燈。