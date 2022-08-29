一條命換整夜燈火通明 高市改善27處校園治安死角

聯合報／ 記者石秀華徐如宜／高雄即時報導

長榮大學女大生命案將滿2年，一條回家的路變奪命路，此案讓外界更重視學生通學安全。高市教育局和市警局調查，列出校園治安死角有27處，已向國教署提出281餘萬元補助需求，除增設監視器、照明設備，警方也會加強巡邏及教育單位聯繫，盼校園安全不再淪為紙上作業。

教育部日前指示調查校園治安死角改善需求，高市教育局和市警局調查會勘後，為防止校安地雷引爆，整合出校園治安死角包括出入人員複雜、常有遊民聚集抽菸、飲酒、滋事等狀況共計27處。

高市校園治安死角，除警方加強巡邏強度外，另考量舊城國小、明德國小、楠梓國小、壽山國小、民族國小、前峰國小、忠義國小、右昌國中、岡山農工以及樹德科技大學、高雄師範大學燕巢校區等11處，有出入人員複雜、青少年聚集抽菸、易有交通意外發生等因素，建議加裝監視器。

另外，忠義國小、壽山國小、楠梓國小、大樹國小及岡山農工等5處，則建議增加照明設備，照亮校外周圍昏暗處。

記者走訪被列為要增加監視器和照明設備2項校園安全的壽山國小，校區位於壽山腳下，有2名女高中生趁今天開學前夕，騎Youbike至壽山國小附近遊玩。

記者觀察，壽山國小校門口有個小陡坡，出入口左右巷弄狹窄，學校後方為山區，顯有安全疑慮；附近居民表示，放學後，學生被家長或安親班人員接走，學童不會停留校區，但夜晚學校周邊較暗，會叮嚀小孩勿上山，以免發生人身安全。

楠梓國小家長李媽媽說，校園安全不能有治安死角，公共區域多裝監視器及照明設備有其必要，會有一定的嚇阻作用，可以的話也要加強巡邏，平常她也會告訴女兒，沒有人的地方不要去，盡量結伴同行。

轄區鼓山警分局鼓山派出所在壽山國小側門設立電子巡簽箱，每天派員加強巡邏。市警局少年隊隊長王春生指出，校園安全不能淪為紙上作業或是口號，應由教育、警政及社區三方加強聯繫努力，加強情境預防犯罪。

王春生表示，校園安全需檢視校園內、外周邊的治安死角，並納入民力增加夜間校園周邊巡守，市警局會和教育單位、學校加強聯繫工作，共同發掘問題、解決問題，做好校園安全檢測工作，讓悲劇不再重演。

被高市教育局提報列為要增加監視器和照明設備的鼓山區壽山國小，校門口前有小陡坡，圖為2名女高中生趁開學前夕，騎Youbike至附近遊玩。記者石秀華／攝影
被高市教育局提報列為要增加監視器和照明設備的鼓山區壽山國小，校門口前有小陡坡，圖為2名女高中生趁開學前夕，騎Youbike至附近遊玩。記者石秀華／攝影
高市鼓山區壽山國小被教育局和高市警局有校園治安死角，轄區鼓山警分局鼓山派出所警方加強巡邏。記者石秀華／攝影
高市鼓山區壽山國小被教育局和高市警局有校園治安死角，轄區鼓山警分局鼓山派出所警方加強巡邏。記者石秀華／攝影
高市鼓山區壽山國小，位於壽山腳下，校門口有小陡坡，後方即為山區，因有校安疑慮，被教育局提報列為要增加監視器和照明設備。記者石秀華／攝影
高市鼓山區壽山國小，位於壽山腳下，校門口有小陡坡，後方即為山區，因有校安疑慮，被教育局提報列為要增加監視器和照明設備。記者石秀華／攝影
鼓山警分局鼓山派出所警方每天派員前往壽山國小巡邏。記者石秀華／攝影
鼓山警分局鼓山派出所警方每天派員前往壽山國小巡邏。記者石秀華／攝影

監視器 岡山 抽菸

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